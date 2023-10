Vrai ou faux. Guerre entre le Hamas et Israël : d'anciennes photos et vidéos présentées sur les réseaux sociaux comme des images du conflit écouter (4min)

Les récentes hostilités entre Israël et le Hamas font l'objet d'une vague de désinformation particulièrement importante actuellement sur les réseaux sociaux. franceinfo s'arrête sur trois photos ou vidéos, anciennes, censées illustrer la situation actuelle.

Le récent conflit entre Israël et le Hamas, après l'attaque du Hamas samedi 7 octobre 2023, est marqué par une vague de désinformation particulièrement importante. Des comptes sur les réseaux sociaux publient notamment d'anciennes photos et vidéos en les faisant passer pour des images de ces derniers jours.

Sur la première vidéo, tournée de nuit, on voit une salve de tirs de projectiles qui évoque des missiles ou des roquettes. L'un des internautes qui la partage affirme que certaines de ces roquettes n'ont pas été détruites par le système de défense anti-aérien israélien et que, quelques minutes après ces images, l'un de ces projectiles a atteint Ashkelon, la ville israélienne la plus touchée par l'offensive du Hamas. En réalité, cette vidéo date d'avant l'attaque de samedi dernier. Une recherche d'images inversées nous a permis de retrouver la vidéo d'origine, postée sur YouTube en février 2020 et qui montre en fait des bombardements en Syrie.

Des photos et vidéos qui datent d'il y a plusieurs années, sans lien avec les récentes hostilités

Sur la deuxième vidéo, on voit un avion duquel sautent une vingtaine de parachutistes. L'un des internautes qui partage la vidéo commente : "L'aube se lève dans la bande de Gaza et la contre-offensive israélienne contre la Palestine commence." En réalité, ces images n'ont été tournées ni sur le territoire palestinien ni même cette année. Il s'agit de parachutistes américains en plein entraînement au-dessus de la Caroline du Nord aux Etats-Unis et la vidéo date de mai 2016 (l'extrait débute à 4 minutes 15).

Enfin, sur la dernière image, un immeuble HLM à Sevran en Seine-St-Denis aux fenêtres duquel les locataires ont accroché des drapeaux palestiniens. Selon les internautes qui partagent cette photo sur Twitter, les habitants de l'immeuble manifestent ainsi leur soutien à la récente attaque du Hamas. Sauf qu'en fait, là aussi, cette image date d'il y a plusieurs années. Des photos et vidéos du même immeuble arborant les mêmes drapeaux avaient déjà été publiées fin mai 2021 alors que des affrontements entre Israël et le Hamas avaient causé la mort de 250 palestiniens dans la bande de Gaza, et de 14 Israéliens.