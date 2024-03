VRAI OU FAUX. Est-ce vrai que 80% des Français n'ont pas accès aux soins palliatifs, comme l'affirme Olivier Marleix ?

Le vrai ou faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h21, 7h34 et 10h21

Alors que le projet de loi sur "l'aide à mourir" annoncé par Emmanuel Macron sera présenté en Conseil des ministres en avril et examiné à l'Assemblée nationale "à compter du 27 mai", la question de l'accès aux soins palliatifs revient régulièrement dans le débat. On entend tout et son contraire sur le sujet. "On n'est pas à la hauteur sur les soins palliatifs, il y a 80% des Français qui ne peuvent pas y avoir accès", a par exemple déclaré sur LCI le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, Olivier Marleix. Vrai ou faux ?

50% des Français qui devraient être pris en charge en soins palliatifs n'y ont pas accès



C'est inexact, ce chiffre n'est pas actualisé. D'après une estimation de la Cour des comptes, dans un rapport publié en juillet 2023, 50% des Français qui devraient être pris en charge en soins palliatifs n'y ont pas accès. Cette estimation est reprise par la Société française des soins palliatifs.



Pour faire son calcul, la Cour des comptes a considéré, à partir de projections, que 365 273 personnes décédées en 2021 auraient dû bénéficier des soins palliatifs. Or, 90 780 malades ont bénéficié de ces soins en fin de vie à l'hôpital, environ 43 000 en hospitalisation à domicile et environ 52 000 en médecine de ville. En faisant une simple addition et une division, on obtient bien ce résultat : 50,9% précisément des malades qui auraient dû recevoir des soins palliatifs y ont eu accès.

Une estimation difficile à réaliser

La Cour des comptes elle-même reconnaît qu'il est difficile de mesurer précisément cette problématique. D'un côté, il est compliqué d'évaluer combien de malades devraient bénéficier des soins palliatifs. Ça reste assez subjectif. D'un autre côté, il est difficile de comptabiliser combien de personnes ont effectivement reçu ces soins, en fin de vie, pour ceux qui étaient à domicile ou en Ehpad. Il n'y a pas de données officielles, du ministère de la Santé.

On entend aussi d'autres chiffres dans le débat public : deux-tiers, 75% ou encore 80% des malades qui devraient bénéficier de soins palliatifs n'y ont pas accès. Ces données ne sont pas actualisées. Elles sont reprises d'un rapport parlementaire datant de 2015, avant le vote de la loi Claeys-Leonetti, ou encore d'un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) datant de 2017. Le travail de la Cour des comptes a permis d'obtenir une nouvelle estimation.

+ 24% de lits en soins en palliatifs, mais toujours des disparités sur le territoire

Ces dernières années, l'offre de soins palliatifs s'est développée. A l'hôpital, le nombre de lits en soins palliatifs a augmenté de 23,9% entre 2013 et 2019. On compte plus de 7 500 désormais en France. Le nombre d'unités de soins palliatifs, dédiées aux cas les plus complexes, et d'unités mobiles a aussi augmenté. Mais l'offre reste très déséquilibrée sur le territoire : 22 départements par exemple n'ont pas d'unité. Le Gers, la Creuse, la Mayenne ou encore les Vosges en font partie. Les professionnels alertent aussi sur un manque de personnel, les services doivent parfois fonctionner en "mode dégradé", note ce rapport d'information des sénateurs. L'offre de soins palliatifs à domicile reste aussi "insuffisante".

Par ailleurs, avec le vieillissement de la population, les experts s'attendent à une augmentation des besoins dans les prochaines années : une hausse de 23% d'ici à 2046 d'après une projection de la Cour des comptes. Les professionnels appellent donc à renforcer les moyens, que ce soit à l'hôpital, à l'Ehpad ou à domicile.