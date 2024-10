C'est une désinformation étonnante qui s'invite dans la campagne moins d'un mois avant la présidentielle américaine, prévue mardi 5 novembre. "Kamala Harris est-elle en train d'organiser un meurtre de masse de baleines ?" Voici la question qui circule sur le réseau social X. La candidate démocrate, actuelle vice-présidente des États-Unis, est critiquée parce qu'elle, et toute l'administration Biden, soutiennent l'implantation d'éoliennes en mer pour accélérer la transition énergétique. Ces éoliennes sont accusées de tuer les baleines.

Whale deaths on the East Coast are happening at an alarming rate—an unprecedented wave of loss that we have never witnessed before. Wind companies are being granted permits to "take, harm, or kill" thousands of marine animals, during the construction and operation of #OSW… pic.twitter.com/zJjLLPYhTh — SaveLBI (@saveLBIorg) October 8, 2024

Aucune preuve scientifique

Sauf que c'est faux, selon les connaissances scientifiques actuellement disponibles. Il n'y a actuellement aucune preuve que les éoliennes, ni que les bruyants travaux d'implantation de ces éoliennes, tuent les baleines.

Douglas Nowacek, chercheur de la Duke University, en Caroline du Nord aux États-Unis, qui fait partie d'un projet gouvernemental américain de recherche sur les impacts potentiels des éoliennes sur les animaux marins explique à l'AFP qu'il n'a observé aucun "changement de comportement" ni aucun signal de détresse chez les baleines qui nagent près des lieux d'implantation des éoliennes.

"Nous ne disposons d'aucune preuve scientifique indiquant que les éoliennes en mer sont responsables de morts" d'animaux, "et rien qui approcherait les mortalités liées aux activités pétrolières", ajoute-t-il, avant de rappeler que la prospection de pétrole et gaz offshore requiert une technique près de 10 000 fois plus bruyante que l'éolien.

Une fausse information venant des anti-éoliens

En réalité, sous couvert de vouloir protéger les cétacés, c'est en fait le lobby anti-éolien qui prend de l'ampleur et qui n'hésite pas à répandre de fausses informations.

Le média américain Politico a retracé la genèse de cette désinformation. Selon lui, elle a quasiment deux ans et provient de conservateurs et de pêcheurs de la côte est américaine, opposés à l'implantation d'éolien offshore, voire opposés à l'éolien tout court. Au départ, ils ne convainquaient pas beaucoup de monde. Puis, des baleines ont commencé à s'échouer sur les plages. Les anti-éoliens s'en sont saisis et ont réussi à obtenir le soutien de certains défenseurs des animaux, de la chaine américaine Fox News, qui a relayé la fausse information en janvier 2023, et même de Donald Trump, parfois sous une autre forme puisque, selon Euronews , il a affirmé que les éoliennes rendaient les baleines "complètement folles". Depuis, la fausse information est partagée régulièrement sur les réseaux sociaux.

Jenna Reynolds, la directrice de l'association de protection animale Save Coastal Wildlife, pointe plutôt auprès de l'AFP la responsabilité du dérèglement climatique : l'eau se réchauffe, les baleines nagent plus au nord, elles se rapprochent des zones portuaires de New York et Boston et les risques de collisions avec les bateaux se sont multipliés.