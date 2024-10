À deux semaines de la présidentielle américaine, prévue mardi 5 novembre, Donald Trump est-il sur le point de l'emporter ? C'est ce qu'affirment des utilisateurs du réseau social X qui partagent des captures d'écran d'un site Internet. On y voit un graphique où les photos des deux candidats Trump et Harris sont accompagnés d'un score : Donald Trump, plus de 60% et Kamala Harris, moins de 40%. Les twittos laissent entendre qu'il s'agit du résultat d'un sondage.

Un site de paris en ligne sur des événements de l'actualité

Sauf qu'en réalité, ça n'est pas le cas. Ces captures d'écran sont issues d'un site de paris en ligne appelé "Polymarket". Il permet de miser sur le cours que vont prendre différents événements de l'actualité : politique, international, sport, etc. Par exemple, en ce moment, les utilisateurs de Polymarket peuvent parier sur le prochain vainqueur de la Ligue des Champions de foot, la conclusion d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas d'ici la fin de l'année 2024, ou encore le résultat de l'élection présidentielle américaine.

Ce site fonctionne un peu à la manière de la bourse. Les internautes peuvent acheter ou vendre des actions qui correspondent à un scenario possible. Par exemple, pour la présidentielle américaine, des actions "victoire de Donald Trump", ou "victoire de Kamala Harris" et le prix de ces actions est censé représenter la probabilité que l'un ou l'autre gagne. Ainsi actuellement sur Polymarket, les actions "victoire de Trump" s'échangent à 64 centimes ce qui est censé signifier que le candidat républicain a 64% de chance de l'emporter.

Pas plus de fiabilité que les sondages

D'après les soutiens de Trump, dont Elon Musk, le patron du réseau social X, ce type de site est plus fiable que les sondages car "il y a du vrai argent en jeu". En réalité, c'est faux. En 2016 par exemple, les parieurs du site Predict It (Polymarket n'existait pas encore) avaient misé en majorité sur une victoire d'Hillary Clinton. La même année, les sites de paris britanniques prédisaient le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne.

Ce qui est certain, c'est que les vrais sondages, eux, annoncent un scrutin très serré et indécis. Un sondage publié lundi 21 octobre par le New York Times donne Kamala Harris très légèrement en tête avec 49% des voix contre 48% pour Donald Trump. Et la plupart des sondeurs précisent qu'on est dans la marge d'erreur et qu'il faut prendre ces chiffres avec précaution.