VRAI OU FAUX. Des élus républicains américains ont-ils brûlés des livres "wokes" ?

Les sénateurs d'État du Missouri, Bill Eigel et Nick Schroer, très conservateurs, sont accusés d'avoir brûlé des livres. Une vidéo virale semble montrer un autodafé. Des accusations fausses mais crédibles en raison de la guerre culturelle qui fait rage aux États-Unis.

La vidéo a été vue des millions de fois en quelques jours aux États-Unis et a commencé à circuler aussi en France. Le post de Jonathan Riley sur X, anciennement Twitter, a, à lui seul, été vu plus de 20 millions de fois entre dimanche 17 et mercredi 20 septembre. Partageant les images, il accuse deux sénateurs d'État du Missouri d'avoir brûlé des livres. "Les Républicains du Missouri [sont] littéralement à un autodafé. Ils pensent que les lance-flammes devraient être autorisés mais que les livres d'histoires devraient être détruits", écrit-il.

Il a été imité par des dizaines et des dizaines de personnes dont la journaliste française Laurence Haïm, ancienne correspondante aux États-Unis. Elle juge "terrible de voir cette partie de l'Amérique de 2024. Dans le Missouri, ils sont désormais fier de brûler des 'livres woke' aux lance-flammes". Plusieurs internautes les comparent à des censeurs, voire aux nazis qui ont pratiqué des autodafés dans les années 1930. Mais ces deux sénateurs ont-ils vraiment brûlé des livres ?

Une vidéo sortie de son contexte…

La vidéo montre Bill Eigel et Nick Schroer, deux sénateurs d'État du Missouri appartenant à l'aile conservatrice des Républicains, allumer des lance-flammes et mettre le feu à une pile d'objets devant un public enthousiaste criant "Lets' Go Brandon", un code pour insulter le président démocrate américain Jo Biden.

Mais à y regarder de plus près, il s'agit de boîtes en carton, et non de livres. Après avoir entretenu le doute pendant quelques jours, les deux élus locaux ont fini par reconnaître qu'il s'agissait de boîtes vides. Dans un post sur Facebook repéré par Snopes (en anglais), Nick Schroer assure qu'ils ne faisaient que "célébrer la liberté". Ces mises à feu ont précisément eu lieu à la fête dite "de la liberté" du Comté de Saint-Charles, dans le Missouri, vendredi 16 septembre. Bill Eigel a aussi reconnu qu'il s'agissait de boîtes vides.

... Mais Bill Eigel brûlera des livres "wokes" s'il le faut

Cependant, il est intéressant d'analyser les raisons qui ont fait que cette fausse information a aussi bien pris. C'est d'abord dû aux messages accompagnant les images. La vidéo originale, qui a ensuite été reprise en boucle, a été publiée par Jake Jackson, un jeune utilisateur de X, accompagnée du texte : "Bill Eigel et Nick Schroer en train de mettre le feu à l'ordre du jour libéral et woke."

Nick Schroer a quant à lui partagé une photo de lui en disant qu'il était "en train de brûler le marais", "the swamp" en anglais, une expression souvent utilisée par Donald Trump et ses soutiens pour parler de leurs opposants. À une internaute qui lui demandait s'il a brûlé des livres, il a répondu qu'il "se prépar[ait] à éliminer les politiques libérales macabres qui hantent le Missouri". Connaissant les positions ultra-conservatrices de l'élu local - anti-avortement, anti-woke, anti-immigration, etc - des internautes ont compris le message littéralement et ont estimé qu'il était tout à fait crédible qu'il décide de brûler des livres.

Et les déclarations de Bill Eigel ne font que le confirmer. Dans un message publié sur X, celui qui est candidat pour devenir gouverneur écrit : "Dans une vidéo de moi à la Fête de la Liberté du Comté de Saint-Charles qui a largement circulé, j'utilise un lance-flammes contre des boîtes en carton représentant ce que je vais faire aux politiques de gauche. (…) Mais soyons clairs, si vous emmenez des livres wokes et pornographiques dans les écoles du Missouri pour essayer de laver le cerveau de nos enfants, je les brûlerais."

Plus de 300 livres bannis dans le Missouri

C'est d'ailleurs le cœur de cette histoire. Si autant d'internautes ont cru que ces deux conservateurs brûlaient réellement des livres, c'est parce que c'est bien possible qu'ils le fassent un jour. La scène des lance-flammes, les propos des deux élus locaux et la fausse information en disent long sur la guerre culturelle qui fait rage en ce moment aux États-Unis, et en particulier dans l'État du Missouri.

En 2022, cet État a adopté une loi qui bannit des bibliothèques scolaires les livres considérés comme "sexuellement explicites". Il s'agit en réalité principalement d'ouvrages traitant des violences conjugales, du bien-être des jeunes, du deuil, du racisme, de la shoah, des personnes LGBT, de la sexualité, des violences sexuelles et de l'avortement. Mais aussi des livres de super-héros comme Batman et X-Men. Depuis, plus de 300 livres ont été remis au placard, selon l'association Pen America. Le Missouri est troisième sur le podium des États qui ont le plus censuré de livres. Devant lui, se trouvent le Texas et la Floride qui ont banni respectivement plus de 400 et plus de 350 ouvrages des écoles et des bibliothèques.