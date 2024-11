Dans ces deepfakes, très partagés sur les réseaux sociaux, on voit et on entend le Premier ministre faire toute une série d'annonces à destination des automobilistes. Ces vidéos sont fausses, elles ont été générées par l'intelligence artificielle.

Michel Barnier est visé par plusieurs deepfakes sur les réseaux sociaux qui lui attribuent des annonces chocs qui sont fausses. Dans ces vidéos on peut ainsi entendre le Premier ministre annoncer "une taxe de 0,5 centime par kilomètre" , "une augmentation du prix des carburants d'1,40 euro" ou encore "la limitation à 90 km/h sur autoroute dès 2025". Sauf que Michel Barnier n'a jamais fait ces annonces.

Des deepfakes de plus en plus réalistes

Les deepfakes, ce sont des vidéos qui utilisent l'intelligence artificielle pour faire dire tout et n'importe quoi à des personnalités. Jusqu'à maintenant, ça n'était pas très réussi, on entendait une voix robotique et saccadée qui était reconnaissable tout de suite.

Dans ces vidéos, la voix de Michel Barnier est utilisée pour lui faire dire des annonces chocs, sauf que ce sont des "deepfake". (CAPTURE ECRAN TIKTOK - RADIOFRANCE)

Dans ces vidéos, les deepfakes sont bien plus réussis. On entend Michel Barnier faire plusieurs annonces dans un JT, à l'Assemblée devant les députés ou encore lors d'un discours reprit par une chaîne d'information en continu. Parmi toutes les fausses propositions, les plus virales concernent "le passage de la limitation de vitesse sur autoroute à 90km/h pour les véhicules thermiques", puis "un boîtier connecté aux voitures pour mesurer les kilomètres parcourus pour appliquer une taxe de 0,5 centime par kilomètre" et enfin "une augmentation du prix des carburants de 1€40."

L'image de Michel Barnier est tout à fait crédible, le timbre de la voix est celui du Premier ministre, le résultat est très réaliste sur le plan de la forme, on peut complètement y croire. En revanche sur le fond, dans ces vidéos, ce qui peut mettre la puce à l'oreille, ce sont les propositions, peu réalistes, de Michel Barnier, qui feraient bondir n'importe quel automobilistes.

À l’origine, un compte parodique sur TikTok

En faisant une recherche d'image inversée, on retrouve l'origine de ces vidéos sur un compte TikTok qui se présente comme produisant "de l'humour et de la parodie par intelligence artificielle." On retrouve sur son compte d'autres vidéos de personnalités politiques qui font des annonces aussi invraisemblables les unes que les autres. Le problème, c'est que ces vidéos sont téléchargées et partagées sur d'autres comptes et d'autres réseaux sociaux sans aucun contexte. C'est ce qui fait que des gens y croient.

Les personnalités politiques sont de plus en plus victimes de deepfakes. Des outils existent pour détecter la probabilité d'utilisation d'intelligence artificielle dans une image, une vidéo ou un son, comme le détecteur de deepfakes "Hiya", mais ces outils sont encore perfectibles et imparfaits. Le meilleur moyen, c'est de vérifier par soi-même. Par exemple, si Michel Barnier annonce une taxe au kilomètre, l'information apparaîtra forcément sur des sites de médias traditionnels et si elle n'apparaît pas, c'est probablement une fausse information.