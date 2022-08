Vote des étrangers : une dizaine de pays de l’UE l'ont-ils vraiment mis en place ?

Le vrai du faux Antoine Krempf, Joanna Yakin, Emilie Gautreau, Thomas Pontillon et Gérald Roux Du lundi au vendredi à 6h11, 7h34, 9h35, 11h36 et 22h32

Le débat a été relancé cet été par la proposition de loi du député de la majorité présidentielle Sacha Houlié, en faveur de l’instauration du droit de vote aux élections locales pour les étrangers qui n'appartiennent pas à l'Union européenne. À gauche, le maire socialiste de Dijon François Rebsamen est favorable à cette proposition, avant d'ajouter ceci : "Il y a une bonne dizaine de pays européens qui ont donné le droit de vote aux élections locales pour des étrangers qui sont en situation régulière". C’est presque vrai et on vous explique pourquoi.

Les pays qui ont accordé le droit de vote aux étrangers sont plus nombreux qu’une "bonne dizaine" : ils sont au nombre de quatorze, sur 27 membres de l’UE, avec des règles différentes.

L’Irlande en pointe

L’Irlande est le pays qui est allé le plus loin en accordant dès 1963, avant tout le monde, le droit de vote aux étrangers. De plus, depuis 30 ans, il n'existe plus de durée minimale de séjour pour pouvoir voter. Enfin, les étrangers sont également éligibles en Irlande.

Droit de vote sous conditions

La plupart des pays qui ont accordé ce droit de vote l’on fait sous conditions, avec souvent une durée de séjour minimum de plusieurs années, entre deux et cinq ans. C'est le cas des pays scandinaves (Suède, Finlande et Danemark) de deux pays baltes (Estonie et Lituanie). Mais aussi d'anciens pays du bloc de l'Est (Slovaquie, Hongrie et Slovénie). Et aussi de vieux pays de l'Union européenne, les pays du Benelux (Belgique, Pays-Bas et Luxembourg).

L'Espagne et le Portugal sont plus restrictifs et accordent le droit de vote aux ressortissants de certains pays, en particulier leurs anciennes colonies, sous réserve de réciprocité et de durée de résidence.

Pas de droit de vote dans 13 pays

Enfin, il reste les pays où les étrangers extra-communautaires ne peuvent pas voter. Trois pays fondateurs de l'Europe, qui sont aussi les plus peuplés : l’Allemagne, la France et l’Italie. On trouve également l'Autriche, la Grèce, la Pologne, la Roumanie, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, la Lettonie, Chypre et Malte.