Victoire de Donald Trump : qui est Dana White, l’autre soutien indéfectible du nouveau président américain ?

Élu 47e président des États-Unis ce mercredi, le Républicain Donald Trump a pu compter sur le soutien de Dana White, le patron de l'UFC. Qui est cet homme d'affaires si populaire et influent ?

De retour à la Maison-Blanche après son premier mandat, Donald Trump a pu compter durant sa campagne sur le très influent Dana White, patron de l’UFC (Ultimate Fighting Championship), principale ligue de MMA dans le monde. Soutien proche de Trump, l’homme d'affaires est même monté à la tribune le soir de l’élection du 47e président des États-Unis.

Qui est Dana White ?

En février 2001, Dana White organise son premier événement de MMA au Trump Taj Mahal, ancien casino de Donald Trump à Atlantic City (New Jersey). Les deux hommes ne se quitteront plus. Dans son ascension, Donald Trump a été l'un des premiers à lui faire confiance. Et quand Trump lance sa première campagne pour la présidence en 2016, il s’appuie déjà sur l'homme d'affaires.

Du haut de ses 1m80, Dana White n’accorde pas de place aux sentiments dans sa vie. Pour lui, la virilité et la force physique sont primordiales. De plus, les hommes et les femmes sont, à son sens, deux êtres distincts, même à la maison. "J’ai élevé mes fils d’une manière complètement différente de ma fille", admet-il dans un entretien.

