Une infirmière prépare une seringue du vaccin Pfizer-BioNtech contre le Covid-19 dans un centre de vaccination, à Garlan, dans l'ouest de la France (31 mai 2021). (FRED TANNEAU / AFP)

"J’atteste avoir pris connaissance des informations citées ci-dessus et donner mon consentement éclairé. J’accepte de me faire vacciner en toute liberté avec le vaccin Moderna / Pfizer-BioNTech et décharge entièrement mon médecin de toute responsabilité civile et pénale concernant cette injection et ses possibles conséquences". Un document partagé plusieurs centaines de fois sur les réseaux sociaux est présenté comme étant une sorte de formulaire de consentement et de décharge de responsabilité avant la vaccination contre le Covid-19. Ce document qui peut facilement dissuader certains de se faire vacciner n'a absolument rien d'officiel. Il a été rédigé par un collectif suisse d'opposants à la vaccination.

Un tweet comportant le document présenté comme un formulaire de consentement à la vaccination contre le Covid-19. Juin 2021. (CAPTURE D'ECRAN)

Des "antivax" suisses à la manoeuvre

Tous les Français qui se sont déjà fait vacciner le savent, il n'y a absolument aucun document à signer avant de recevoir une injection contre le Covid-19. Ce document ne provient donc pas des autorités sanitaires. Il s'agit en réalité d'un document que l'on peut télécharger sur le site internet suisse reinfosante.ch. Ce site internet est le pendant suisse du site reinfocovid.fr, tous deux gérés par un collectif de professionnels de santé clairement opposés à la vaccination contre le Covid-19. Sur leur site internet, on retrouve aussi des documents expliquant leur opposition au port du masque pour les enfants. Ils partagent également une sorte de protocole de soin des malades du Covid-19 déjà épinglé par l'Ordre des médecins.

Tous les arguments des antivax

Même avant de parvenir à retrouver l'origine de ce document, les différents points mentionnés laissaient peu de doute sur l'origine de ce formulaire. À chaque ligne on peut lire une pseudo information, censée éclairer votre consentement. Or, chacune reprend des arguments bien connus des antivax. On vous dit par exemple dès la première ligne qu'en signant ce papier vous acceptez de rentrer dans le cadre d'une "expérimentation médicale", ou encore que l'on est "incapable à l'heure actuelle de connaitre la gravité des effets secondaires".

En résumé, tout est fait pour vous convaincre finalement de ne pas signer et donc, ne pas vous faire vacciner.