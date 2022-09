Recharger sa voiture électrique coûte-t-il plus cher qu'un plein d'essence ?

L'avenir de la voiture électrique est-il compromis ? C'est ce que laissent entendre des articles de presse automobile et des messages partagés sur les réseaux sociaux affirmant notamment qu'au Royaume-Uni, avec la hausse des prix de l'électricité, le prix de la recharge d'un véhicule électrique peut désormais dépasser celui d'un plein d'essence.

Tout est pourtant parti d'une étude de la RAC, une entreprise privée de services aux automobilistes, qui a été mal interprétée, notamment par le très sérieux journal britannique The Telegraph. La RAC a d'ailleurs dû publier un démenti pour contester cette information. "Nous n'avons pas dit qu'il sera moins cher de faire rouler une voiture à essence qu'un véhicule électrique à partir d'octobre", rectifie ainsi la RAC sur Twitter. Le communiqué publié par la RAC n'affirme effectivement pas que le plein d'électricité va dépasser celui de l'essence, mais que celui-ci va devenir plus cher.

La RAC a calculé que pour un SUV électrique, le prix de la recharge pourrait passer de l'équivalent de 21 euros à près de 40 euros. Le prix s'envole effectivement, mais la RAC écrit que cela reste malgré tout meilleur marché qu'un plein pour une voiture thermique équivalente.

For clarification after some inaccurate reporting over the weekend regarding the cost of recharging an EV after the energy price cap change from October (1/4)

…