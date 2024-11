Pouvoir d'achat : les salaires du secteur privé ont-ils vraiment augmenté en 2023 ?

D’après une statistique de l’Insee, les salaires du privé ont augmenté de 4 % en 2023. Toutefois, cette augmentation reste inférieure à l’inflation, alors que les très bas salaires résistent mieux.

Vous êtes salarié dans le privé, vous avez sûrement constaté une baisse de votre pouvoir d’achat en 2023. Même si les salaires ont augmenté de 4 % en euros courant dans ce secteur (Insee), cela reste bas par rapport à la hausse des prix qui a atteint 4,9 %. Ainsi, dans le privé, le pouvoir d’achat est tombé à moins 0,8 % en 2023 et les salaires ont baissé de presque 1 %.

Les cadres ont davantage perdu

Les cadres ont particulièrement ressenti cette baisse, leur salaire ayant diminué de 2,9 %, comparé à d’autres catégories socioprofessionnelles. Les employés (-0,5 %) et les ouvriers (-0,3 %) ont mieux résisté à la hausse des prix, en partie grâce à l’indexation automatique des salaires sur l’inflation. De ce fait, l’inflation a permis de gommer un peu plus les inégalités salariales en 2023 entre les salaires les plus bas et les plus hauts, retrouvant leur niveau de 2012. Une conséquence indirecte et inattendue.

