Paris 2024 : athlète cambriolé, cachet de Céline Dion, nourriture rationnée... Ces fausses informations qui ciblent l'organisation des JO

Depuis plusieurs mois, la fabrique à produire de fausses informations à propos de la préparation des Jeux olympiques de Paris 2024 tourne à plein régime. Et à l'approche du coup d'envoi des festivités et des épreuves, vendredi 26 juillet, le rythme des fake news ne semble pas ralentir. "Le vrai ou faux" a repéré trois affirmations dont il faut se méfier.

Un athlète australien cambriolé à Bruxelles et non pas Paris

Une vidéo, vue plusieurs centaines de milliers de fois sur le réseau X, montre l'Australien Logan Martin, tenant du titre olympique en BMX freestyle, devant un gros véhicule noir aux fenêtres brisées. "Notre van a été cambriolé cette nuit", raconte l'athlète. Un peu plus loin dans un parc, les affaires de son équipe sont éparpillées sur le sol. "C'est regrettable que des gens ressentent le besoin de faire ça", conclut Logan Martin. Plusieurs comptes partagent ces images en affirmant que l'équipe cycliste australienne a été victime de vol, dans le but de mettre en cause le dispositif de sécurité des JO de Paris.

View this post on Instagram A post shared by Logan Martin OAM (@loganmartinbmx)

Sauf que cette vidéo n'a pas été tournée dans notre capitale mais à Bruxelles en début de semaine. C'est ce qu'explique, par écrit, Logan Martin sur son compte Instagram. Si l'on s'attarde sur la vidéo, on voit d'ailleurs, à drote du van, des policiers avec l'insigne de la police bruxelloise visible sur leur gilet.

❌ FAUX



Les faits présentés dans cette vidéo se sont déroulés à Bruxelles plus tôt cette semaine et n'ont rien à voir avec le Village des athlètes de Paris 2024 🚌



🇫🇷 La sécurité des délégations aux Jeux de @Paris2024 est assurée par l’Etat, en lien avec les Comités olympiques… https://t.co/3O6CjhOefU — Etat JOP 2024 (@JOPFactuel) July 25, 2024

"Les faits présentés n'ont rien à voir avec le village des athlètes de Paris 2024", confirme le gouvernement français dans un message posté sur le compte X officiel Etat JOP 2024, une chaîne dédiée "au fact-checking des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024".

Non, Céline Dion ne va pas toucher deux millions d'euros

Il y a aussi ces très nombreux messages qui affirment que Céline Dion va toucher deux millions d'euros pour chanter lors de la cérémonie d'ouverture vendredi. La chanteuse canadienne, dont la participation n'a toujours pas été confirmée pour le moment, est ainsi la cible de beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux.

Mais cette polémique ne repose sur rien de factuel. Les artistes choisis pour la cérémonie d'ouverture, quelle que soit leur nationalité et leur renommée, ne "perçoivent pas de cachet pour leur prestation". Les organisateurs des JO l'avaient expliqué le mois dernier. En revanche les "frais de production techniques et d'organisation des performances" sont, eux, pris en charge par le comité d'organisation.



Le choix des plats réduit... Mais pas d'athlètes affamés

Autre sujet d'emballement sur les réseaux : la cantine du village olympique où les athlètes ne seraient pas assez nourris. "Quel désastre ces JO ! On manque de nouriture au village olympique", "Les athlètes sont rationnés", peut-on lire sur X. Il y a un peu de vrai mais c'est très exagéré.

Tout est parti d'un article du journal L'Équipe qui affirme que les quantités servies ont été jugées insuffisantes par plusieurs athlètes à l'occasion de deux repas sur une semaine. Le judoka Valentin Houinato, porte drapeau du Bénin et journaliste à franceinfo, confirme le fait que "certains plats" dans "certains stands" n'étaient plus disponibles. "Mais on a pu manger à chaque fois, rassure l'athlète. On prenait autre chose".

Sodexo, l'une des entreprises qui approvisionne le village et que franceinfo a contactée, précise que certains produits tels que les œufs et les grillades sont très prisés par les athlètes. Il a donc fallu "renforcer" les volumes livrés. Pour résumer : si les premiers menus ont été un peu limités en termes de choix, les athlètes ne se sont pas entraînés le ventre vide.