Non, cette vidéo ne montre pas l'embouteillage causé par le porte-conteneurs "Ever Given" dans le canal de Suez

Le trafic reprend dans le canal de Suez après la remise à flot du porte-conteneurs "Ever Given", ce lundi 29 mars. Cela faisait près d'une semaine que le canal était bloqué et que plus de 400 navires attendaient en mer. Un compte Twitter diffuse une vidéo, très partagée sur les réseaux sociaux, censée montrer l'énorme embouteillage à l'entrée du canal de Suez. Sauf que c'est faux et la cellule Vrai du faux vous explique pourquoi.

Pour vous donner une idée des navires qui attendent que le Canal de Suez réouvre... #CanalDeSuez #Evergreen pic.twitter.com/krZjoPXpta — Nouvelles positives 2021 (@NouvPositives) March 28, 2021

On retrouve cette même vidéo sur un groupe Facebook en date du 26 février dernier. L'auteur de la publication interroge même sa communauté et l'invite à deviner le lieu où cette vidéo a été tournée. Sachant que le canal de Suez est bloqué par le "Ever Given" depuis le 23 mars, cette vidéo ne peut pas montrer l'embouteillage occasioné par le porte-conteneurs.