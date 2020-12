Jean Castex, le 15 décembre 2020 à l'Assemblée nationale. (MARTIN BUREAU / AFP)

La culture est-elle confinée dans toute l’Europe ? C’est ce qu’a affirmé Jean Castex, mardi 15 décembre, date à laquelle les lieux culturels devaient rouvrir en France et où la profession s’est mobilisée contre la décision gouvernementale de les maintenir fermés. "Citez-moi des pays en Europe où les théâtres, les cinémas, les lieux de culture sont ouverts. Ils ont pris des mesures encore plus strictes", a déclaré le Premier ministre sur Europe 1. Pourtant, les lieux culturels sont bel et bien ouverts dans plusieurs pays européens.

Cinémas ouverts en Irlande, expérimentation pour les théâtres et les concerts

Les cinémas et musées sont ouverts en Irlande depuis le 1er décembre, le nombre de cas de Covid étant passé sous la barre des 500 nouveaux cas quotidiens, après un reconfinement précoce du pays. En revanche, les théâtres y sont toujours fermés. Cependant, le gouvernement a autorisé une double expérimentation dans les jours qui viennent : un concert en public de musique de chambre au National concert hall samedi 19 décembre, ainsi qu'une série de représentations au Abbey theatre à partir de vendredi 18 décembre.

"La réouverture récente des galeries, des musées et des cinémas a montré comment les arts et la culture enrichissent nos vies et aussi qu'elle peut se faire dans le respect du protocole sanitaire, explique Catherine Martin, la ministre de la Cutlure irlandaise. Je suis parfaitement consciente de la grande importance du théâtre et de la musique dans toutes nos vies et ces événements sont une étape importante pour montrer que ce sont des espaces contrôlés qui peuvent fonctionner en toute sécurité."

Des lieux culturels ouverts en fonction des régions ou de l'épidémie dans d'autres pays

La plupart des musées, théâtres et cinémas portugais accueillent du public, malgré la réactivation de l’état d’urgence sanitaire, le 9 novembre. Pour s’adapter au couvre-feu (23h-5h) imposé dans la plupart des régions, les lieux culturels ont avancé leurs horaires. Dans les zones métropolitaines de Lisbonne ou Porto, qui dépassent les 480 nouveaux cas pour 100 000 habitants, les musées ouvrent seulement de 10h à 12h30 les week-end, parce que le couvre-feu débute à 13h.

En Espagne, c’est aux communautés autonomes de décider. Il est, par exemple, possible de visiter le musée du Prado, à Madrid. En Catalogne, "les cinémas, théâtre ou salles de concerts peuvent rouvrir à 50% de leur capacité", selon Mathieu de Taillac, correspondant pour franceinfo en Espagne. "En Andalousie, tout est possible mais il faut que ça se termine à 21h", précise-t-il.

Dernier exemple, le Royaume-Uni. Après deux semaines d'ouverture, les lieux culturels ferment à nouveau leurs portes à Londres, après l'annonce du passage de la capitale britannique en alerte maximale de l'épidémie. Mais dans d'autres villes, comme à Liverpool, l'ensemble des lieux culturels reste ouverts, avec des conditions strictes. Il est par exemple interdit de se mélanger à des spectateurs qui n'appartiennent pas à la "bulle familiale".