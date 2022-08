L’eau potable est-elle utilisée pour l’irrigation des champs et pour les chasses d’eau de nos toilettes ?

Du lundi au vendredi à 6h11, 7h34, 9h35, 11h36 et 22h32

Antoine Krempf, Joanna Yakin, Emilie Gautreau, Thomas Pontillon et Gérald Roux

Le vrai du faux Antoine Krempf, Joanna Yakin, Emilie Gautreau, Thomas Pontillon et Gérald Roux Du lundi au vendredi à 6h11, 7h34, 9h35, 11h36 et 22h32

C’est ce qu’affirme la députée écologiste Sandra Regol. C'est faux dans un cas, vrai dans le second.

Emmanuel Macron a parlé mercredi 24 aout de la "fin de l'abondance" en ouverture du Conseil des ministres, évoquant notamment la question de l'eau, alors que la France souffre de la sécheresse. Le même jour, la députée Europe écologie-Les Verts Sandra Regol déplorait sur Europe 1 le gaspillage de l'eau en France en se posant cette question : "Peut-être qu'on n'a pas besoin d'eau potable pour irriguer les champs ou […] dans nos toilettes". Ce que dit Sandra Regol est à la fois vrai et faux. On vous explique pourquoi.

Faux pour l'irrigation

Le Centre d'information sur l'eau nous l’a confirmé : l'eau potable, l'eau du robinet, n'est pas utilisée pour arroser les cultures. Les agriculteurs ont recours à d'autres ressources. Ils puisent dans les cours d'eau, font des captages souterrains, puisent aussi dans des réserves d'eau, qu'on appelle aussi des "bassines" alimentées notamment par les nappes phréatiques. Il y a aussi la récupération des eaux de pluies ou les eaux usées traitées. Si l'eau potable n'est donc pas utilisée pour l’irrigation, cela n'empêche pas une réflexion sur la manière dont l’eau est employée dans l’agriculture.

Vrai pour les toilettes

En France, l'eau potable est effectivement utilisée dans la chasse des toilettes. Il y a une explication. Dans les années 2000, le ministère de la Santé estimait qu'il pouvait y avoir un risque sanitaire à utiliser de l'eau de récupération, de l'eau de pluie, pour les toilettes en raison de présence de germes ou de produits chimiques. En conséquence, par principe de précaution, l'eau utilisée est en effet de l'eau potable.

Reste que cela pose question quand on sait que chaque Français peut utiliser des dizaines de litres d'eau quotidiennement rien qu’en tirant la chasse. Au total, on estime que chaque personne consomme 150 litres d'eau en France chaque jour, dont seulement 8 à 10 litres sont bus ou utilisés pour la cuisine. Le reste passe dans la salle de bain, les toilettes, le nettoyage et l’arrosage.

Quelles solutions alternatives ?

Devant l’ampleur de la sécheresse actuelle, l’utilisation de l’eau potable pour des usages aussi larges amène à cette question : serait-il possible d'utiliser une eau qui ne serait pas potable dans notre quotidien ? Si la réponse semble évidente, il n’en reste pas moins qu’un tel changement sera délicat car il faut créer un autre circuit d'eau en parallèle à celui de l'eau potable dans les bâtiments.

La loi sur l'économie circulaire votée en 2020 encourage les dispositifs de récupération d'eau de pluie dans certains bâtiments collectifs qui seront construits à partir de 2023. L'eau pourra être alors utilisée pour l'arrosage des jardins, les nettoyages extérieurs ou des voitures.