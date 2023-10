Vrai ou faux. Attaque du Hamas sur Israël : trois vidéos trompeuses qui circulent sur les réseaux sociaux

Le vrai ou faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h21, 7h34 et 10h21

franceinfo s'arrête sur trois vidéos trompeuses qui circulent sur X, anciennement Twitter, au sujet du conflit entre Israéliens et Palestiniens depuis l'attaque du Hamas, samedi 7 octobre 2023.

Depuis l'attaque lancée, samedi 7 octobre, par le Hamas contre Israël, de nombreuses vidéos trompeuses circulent sur les réseaux sociaux. franceinfo s'arrête sur trois d'entre elles.

Sur la première vidéo, on voit un homme, équipé d'un lance-roquette portatif, tirer sur deux hélicoptères militaires et les abattre. Certains utilisateurs de X, anciennement Twitter qui partagent ces images se félicitent du courage de ce combattant palestinien qui a détruit, selon eux, des hélicoptères israéliens. Sauf qu'il suffit de regarder un peu attentivement pour se rendre compte qu'il s'agit en fait d'images de synthèse. On trouve des vidéos au graphisme exactement similaire sur YouTube. Il s'agit d'extraits du jeu de simulation de guerre Arma 3. D'ailleurs, au début de la guerre en Ukraine, des extraits de ce même jeu vidéo avaient déjà été présentées comme des images du conflit.

Sur la deuxième vidéo, qui a énormément tourné sur les réseaux sociaux, on voit cinq jeunes enfants enfermés dans ce qui ressemble à des cages pour animaux. Selon les internautes, il s'agit d'enfants israéliens pris en otage par le Hamas. Il est très compliqué de retrouver la source de cette vidéo car elle a d'abord été publiée sur Tiktok puis supprimée. Ce que l'on peut dire avec certitude en revanche, c'est qu'elle est antérieure à l'attaque du Hamas. Le média de vérification de l'information israélien Fake Reporter est parvenu à faire une capture d'écran de la vidéo avant qu'elle soit supprimée de Tiktok. Sur cette capture, on peut voir qu'elle a été publiée jeudi, deux jours avant l'attaque. Fake reporter est un site sérieux suivi par des officiels et des journalistes présents en Israël.

Une manifestation en soutien au Hamas à Amsterdam ?

La dernière vidéo montre une manifestation organisée à Amsterdam, en soutien, selon les internautes qui la partagent, à l'attaque du Hamas contre Israël. On voit les participants défiler avec des drapeaux palestiniens et on entend la foule scander "Intifada", en référence aux soulèvements palestiniens contre l'état d'Israël. Mais en réalité, cette vidéo date de l'année dernière, le 15 mai 2022 exactement. Elle montre une marche organisée à Amsterdam après la mort de la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh, tuée par balles alors qu'elle couvrait une opération militaire israélienne. En regardant la vidéo de plus près, on voit effectivement que plusieurs manifestants portent des pancartes sur lesquelles figure un portrait de Shireen Abu Akleh. Par ailleurs, on trouve facilement sur Internet des photos de cette marche du 15 mai 2022 et elles correspondent à la vidéo.