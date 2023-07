Le vrai du faux. Sécheresse : un Français utilise-t-il 148 litres d'eau chaque jour, comme l'affirme Christophe Béchu ?

Du lundi au vendredi à 6h15, 7h34, 9h36 et 11h36

Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau

Le vrai du faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h15, 7h34, 9h36 et 11h36

Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, a rappelé qu'on consomme, en France, près de 150 litres d'eau par jour et par personne. Cette moyenne est vraie, mais cache de nombreuses disparités.

La sécheresse ne recule pas en France, comme l'a rappelé sur France inter, Christophe Béchu. Le ministre de la Transition écologique a appelé au respect des restrictions d'eau en vigueur dans les départements les plus touchés.

>> Sécheresse : votre département est-il concerné par des restrictions d'eau ?

Pour cela, il invite les Français à aller sur le site du gouvernement, Vigieau, qui indique toutes les restrictions d'eau selon l'endroit où vous vous trouvez. Il a également rappelé que "chacun d'entre nous, ce sont 148 litres d'eau par jour et par personne". C'est vrai, même si cette moyenne cache de nombreuses disparités.

Nous consommons, chacun, en moyenne, près de 150 litres d'eau par jour

C'est bien ce que révèle le dernier rapport de l'observatoire des services publics d'eau d'assainissement, de juin 2023. Nous consommons, en moyenne, 148 litres d'eau par jour et par personne. Cela représente, environ, l'équivalent d'une baignoire rectangulaire classique. Nous sommes à ce niveau de consommation depuis un peu plus de 10 ans.

Dans le détail, selon l'Ademe, l'agence de la transition écologique, plus de 90 % de cette eau nous sert pour notre hygiène corporelle, les sanitaires, la lessive, la vaisselle et l'entretien de l'habitat. Moins de 10 % est utilisé pour boire et cuisiner. Mais ce chiffre correspond bien à une moyenne qui cache beaucoup de disparités.

Des disparités de revenu, de niveau de vie et de lieu

Selon les données du centre d'information sur l'eau, les personnes à revenu modeste, comme certains retraités isolés ou étudiants, consomment moins, en moyenne, que les plus riches qui font globalement moins attention. Il y a aussi le mode de vie qui joue. Par exemple, un Français en vacances consomme plus, en moyenne, 230 litres d'eau par jour.

Concernant les disparités régionales, on remarque par exemple qu'un habitant des Hauts-de-France consomme deux fois moins d'eau par jours qu'un habitant de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cela peut s'expliquer par les températures plus élevées dans le sud, mais aussi par la pression touristique certains mois, ainsi que par les jardins à arroser ou les piscines privées.

L'état du réseau de distribution d'eau pointé du doigt

Le rapport de l'observatoire des services publics d'eau d'assainissement pointe aussi le taux de fuite du réseau de distribution en France toujours important. Pour cinq litres injectés dans le réseau, un litre se perd dans la nature. C'est notamment dû à notre réseau de canalisation vieillissant, qui date pour l'essentiel des années 1970.

Le 30 mars 2023, Emmanuel Macron, a annoncé une enveloppe de 180 millions d'euros pour lutter contre les fuites d'eau les plus importantes. 170 collectivités sont ciblées, notamment des communes où dans les réseaux de distribution on perd plus d'un litre d'eau sur deux.