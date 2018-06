Le vrai du faux. Oui, le temps de rétention des clandestins et plus élevé en Allemagne et en Angleterre qu’en France

Antoine Krempf passe au crible des faits repérés dans les médias et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Rachida Dati qui affirme que la durée de rétention pour les migrants est plus longue en Angleterre et en Allemagne.