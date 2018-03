Le vrai du faux. Non, cette vidéo ne montre pas le suicide d'un prince saoudien

Un message relayé sur les réseaux sociaux indique qu'un prince saoudien s'est suicidé à l'aéroport de Londres. (CAPTURE D'ECRAN/FACEBOOK)

Une vidéo vue et partagée des milliers de fois ces derniers jours sur Twitter et Facebook semble montrer le suicide en direct d'un prince saoudien. La scène se déroule dans le hall d'un bâtiment de plusieurs étages. Soudain, un homme saute par dessus un garde-corps et chute au rez-de-chaussée devant des dizaines de personnes.

La scène est impressionnante et d'après les messages et plusieurs articles qui l'ont relayée, elle montrerait le suicide du prince saoudien Bandar Ben Khaled Ben Abdelaziz Al Saoud. "D'après les médias, l'homme refusait de se faire extrader vers l'Arabie saoudite où il risquait la prison", précisent en substance plusieurs commentaires qui accompagnent cette vidéo.

La même vidéo est partagée sur Facebook avec des contextes différents (Capture d'écran Facebook)

C'est faux. Premier élément suspect, la même vidéo a été partagée dans un autre contexte. D'après d'autres internautes, elle montrerait en fait le suicide d'un Nigérian qui refuserait de se faire expulser vers son pays d'origine.

Ensuite, cette vidéo n'a pas du tout été tournée à Londres. La scène est réelle mais elle s'est passée le 1er mars 2018 à l'aéroport d'Atlanta, aux Etats-Unis. D'après plusieurs médias américains citant la direction de l'aéroport, il s'agit d'une dispute entre deux passagers qui a mal tourné. L'un des deux, visiblement ivre, a donc décidé de sauter d'un étage. L'homme en question est bien vivant mais il s'en tire avec plusieurs fractures, d'après l'agence Associated Press.

En résumé, Bandar Ben Khaled Ben Abdelaziz Al Saoud était bien membre de la famille royale saoudienne. Il est effectivement mort récemment, d'après un communiqué de l'agence de presse officielle saoudienne. Mais ni ce communiqué ni les proches du prince n'ont dévoilé les circonstances de cette disparition. Cela a visiblement contribué à attiser les fantasmes, sur fond de ménage, voire de purge, dans les institutions saoudiennes par le jeune prince héritier Mohamed Ben Salmane.