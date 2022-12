Le vrai du faux. Les vaccins contre le Covid-19 sont-ils vraiment inefficaces contre la transmission du virus ?

Le vrai du faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h15, 7h34, 9h36 et 11h36

Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, estime qu'"il n'y a plus aucune raison de ne pas réintégrer" les soignants suspendus car non-vaccinés car "on sait désormais que le vaccin ne bloque pas la transmission" du Covid-19. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Effectivement, le vaccin n'évite pas totalement de transmettre le virus, notamment le variant Omicron, particulièrement contagieux, mais il réduit tout de même le risque de transmission.

Il n'y a pas encore de données précises concernant le variant Omicron du Covid-19, mais la communauté scientifique avance des ordres de grandeur. Selon Elisabeth Bouvet, la présidente de la commission technique vaccination à la Haute autorité de santé, l'efficacité des vaccins contre la transmission du virus se situe entre 50 et 60% juste après l'injection. Elle descend à environ 30% trois à six mois après.

Des vaccins surtout efficaces contre les formes graves du virus

D'après l'immunologue Jean-Daniel Lelièvre, les vaccins contre le Covid provoquent surtout une réponse immunitaire à l'intérieur de l'organisme, dans le sang, qui va produire beaucoup d'anticorps pour se protéger. Mais le vaccin va induire moins de réponse immunitaire dans les muqueuses, le nez et la bouche. Le virus (et ce peu importe le variant), va donc pouvoir s'y déposer. Or, si la personne porte le virus dans ses muqueuses, elle va aussi pouvoir le transmettre. Cela dit, comme l'explique Jean-Daniel Lelièvre, la personne porteuse vaccinée a moins de chance de faire une forme symptomatique, avec éternuements et toux, ce qui diminue donc logiquement le risque de contagion.

En revanche, les vaccins sont très efficaces contre les formes graves du Covid. Dans un rapport de juillet dernier, la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) a évalué l'efficacité de la dose de rappel. Et elle en a conclu que cette dose est efficace entre 75 et 90% contre les formes graves dans les premiers mois qui suivent l'injection. De plus, la protection dure longtemps, avec une efficacité de 50 à 80% six mois après le vaccin.