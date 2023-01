Le vrai du faux. La guerre en Ukraine et la crise climatique de l’été 2022 étaient-elles vraiment "inimaginables", comme l’assure Emmanuel Macron ?

Le vrai du faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h15, 7h34, 9h36 et 11h36

Emmanuel Macron a présenté ses vœux aux Français pour 2023 samedi 31 décembre. A cette occasion, il s’est remémoré ses vœux pour 2022, un an plus tôt. Il s’est notamment demandé : "Qui aurait imaginé à cet instant que nous aurions à affronter en quelques semaines d'inimaginables défis […] la guerre revenue sur le sol européen […] après l'agression russe [...] Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays ?".

>> "Qui aurait pu prédire la crise climatique ?" : la petite phrase d'Emmanuel Macron agace les scientifiques

La guerre en Ukraine

Dans ses vœux du 31 décembre 2021, Emmanuel Macron ne parlait pas du tout de la menace russe sur l’Ukraine. Il était concentré sur la crise du Covid. Mais il suffit de se souvenir du contexte de l'époque pour s’apercevoir que des dizaines de milliers de soldats russes étaient massés aux frontières de l'Ukraine. Kiev les avait chiffrés à 92 000 hommes.

On savait aussi que la veille des vœux présidentiels, le 30 décembre 2021, l'Américain Joe Biden avait appelé le Russe Vladimir Poutine pendant 50 minutes notamment pour le menacer d'une réponse ferme en cas d'invasion russe en Ukraine. S’il est évident qu'on ne peut pas prévoir précisément le futur, il est également évident que le pire était imaginable.

La crise climatique et l’été 2022 en France

"Qui aurait pu prédire la crise climatique ?", demande Emmanuel Macron. Là-encore, il faut se souvenir du contexte. Le 31 décembre 2021 Météo France révélait que l'année écoulée avait été la plus chaude depuis 1947. Le 29 décembre 2021, il faisait près de 21 degrés et le 30 décembre près de 21 également à Marseille.

Quant à l'été 2021, il avait été le plus chaud jamais enregistré en Europe avec des feux de forêt géants en Grèce et en Italie. Ce même été 2021, le GIEC annonçait dans un rapport que le climat était en train de changer partout dans le monde et plus rapidement que prévu avec une multiplication de catastrophes naturelles. Alors, si l'été 2022 a surpris par ses records de températures et ses incendies, il y avait au moins des signes avant-coureur...