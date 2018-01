Le vrai du faux. L'étrange affaire des malles de la Croix Rouge remplies d'argent

La vidéo dure environ une minute. La scène se passe dans une sorte de local. On y voit des dizaines de caisses métalliques entassées. Elles arborent le logo du Comité international de la Croix Rouge et sont... remplies d'argent.

On ne trouve aucun indice de lieu ou de date de tournage sur la vidéo. Impossible donc de retrouver le contexte exact de ces images. Du pain-béni pour leur faire dire ce que l'on veut.

De nombreux comptes Twitter au Brésil affirment qu'il s'agit d'argent détourné par des dirigeants brésiliens et que ces caisses ont été interceptées par Interpol à Cuba et en Chine.

Sauf qu'au même moment, d'autres comptes affirment qu'il s'agit d'argent envoyé par les États-Unis à Haïti pour encourager la corruption.

#RedCross #Haiti #Corruption #Q #QAnon Why are we using Red Cross boxes to ship USD's? What can USD's buy in a devastated country? Why not food, blankets, medical supplies? pic.twitter.com/4CEJjhatjV