Le vrai du faux. Elections de mi-mandat aux États-Unis : on a vérifié trois intox qui circulent sur les "midterms"

Les Américains votent pour les élections de mi-mandat, les midterms, ce mardi 8 novembre. Dans ce contexte, les experts ont alerté sur un fort risque de désinformation sur Twitter, dont la moitié du personnel a été licencié par le nouveau patron, le milliardaire Elon Musk. Trois intox circulent en particulier sur les "midterms" sur les réseaux sociaux.

La première : des militaires ont été envoyés à Washington en vue des élections. C'est ce qu'on comprend en tout cas dans une vidéo qui circule sur Twitter. On y entend la voix d'un homme qui filme les rues de Washington depuis sa voiture et qui assure que plus de 7 000 militaires sont mobilisés pour sécuriser la capitale. Sauf que cette vidéo n'a rien à voir avec les midterms.

Elle a été publiée pour la première fois sur TikTok... début janvier 2021, juste après l'assaut du Capitole par les partisans de Donald Trump. À l'époque effectivement, environ 7 000 militaires avaient été envoyés pour sécuriser la capitale américaine.

Deuxième intox : des machines à voter dans les bureaux de vote ont été réglées pour changer les votes Démocrates en vote Républicains. C'est ce qu'ont raconté plusieurs électeurs Démocrates sur Twitter fin octobre, lorsque le vote anticipé a débuté dans l'état du Texas. En réalité, c'est faux.

D'abord, ce n'est absolument pas le parti Républicain qui s'occupe du réglage des machines à voter, c'est le rôle des autorités locales de chaque comté du Texas. Ensuite, les machines à voter sont des écrans tactiles, comme celui de votre téléphone : ils peuvent être très sensibles et causer des erreurs. Les électeurs américains ont donc été invités à faire très attention au moment d'utiliser la machine.

Just got home from voting and the “calibration is off” on the machines again. Marked my ballot for Beto and it showed I marked Abbott! I switched that shit back so fast! Happened on every single statewide Dem candidate. TX GOP is up to the same dirty tricks!!