"Vous savez, il y a un pays dans le monde qui a mis un pass sanitaire comme le nôtre, un seul, c'est le Pakistan", a affirmé Florian Philippot, le président des Patriotes et candidat à la présidentielle 2022, interrogé lundi 19 juillet sur RFI. C'est faux. Même si le pass sanitaire en France est un des plus restrictifs, d'autres pays européens ont quasiment le même dispositif. Par ailleurs, le Pakistan n'a pas de pass sanitaire à proprement parler.

Pas de pass sanitaire au Pakistan

La comparaison avec le Pakistan tourne vite court. Comme le confirme l'ambassade du Pakistan à Paris, il n'existe pas, à proprement parler, de pass sanitaire dans ce pays d'Asie. Des restrictions et des obligations liées au Covid-19 ont bien lieu sur le terriroire pakistanais mais ces mesures varient en fonction des provinces. On trouve par exemple une province pakistanaise, celle du Penjab, qui menace de couper le téléphone aux anti-vaccins... ce qui n'est pas encore au programme en France.

Le seul "pass" en cours aux Pakistan est un "Pass Track App", qui permet de conserver les coordonnées des voyageurs entrant sur le sol pakistanais en période de pandémie.

Danemark, Autriche, Israël font comme nous

Nul besoin d'aller jusqu'en Asie pour trouver un pays ayant mis en place un pass sanitaire aussi restrictif que le nôtre. Au Danemark par exemple, il existe un "coronapass" mis en place depuis le mois d'avril. Les Danois ont été les premiers à expérimenter ce pass qui repose sur les mêmes modalités qu'en France. Il s'agit d'un pass prouvant que vous êtes soit entièrement vacciné soit guéri du Covid-19, ou que vous avez fait un test négatif il y a moins de trois jours. Ce pass danois est toutefois un peu plus étendu que chez nous. Il est aussi nécessaire aux Danois qui veulent se rendre dans des petits commerces (coiffeur, salon de beauté ou auto école).



L'Autriche a également mis en place un pass sanitaire semblable, nécessaire pour entrer dans les restaurants, les hôtels et les lieux culturels.

On peut également citer le cas d'Israël. Le pays a instauré un passeport vert vaccinal dès le mois de février, au moment du déconfinement. Ce pass donne accès à l'intérieur des restaurants, aux salles de sport, aux piscines ou aux événements culturels. Supprimé début juin, il pourrait revenir bientôt selon le Premier ministre israélien alors que le pays constate une remontée du nombre de contaminations.