La France connaît-elle une forte reprise épidémique du Covid-19, comme l'affirment certains internautes ?

Alors que la France a accueilli un afflux de touristes ces dernières semaines en vue des JO, sur le réseau social X anciennement Twitter, de nombreux internautes parlent d'une reprise de l'épidémie de Covid-19 en cette fin juillet. L'un d'eux écrit : "La France est sur une espèce de pic prolongé depuis un mois. Et comme aucune précaution sérieuse n'a été mise en place, des dizaines de gens Covid+ se baladent dans le "village" olympique, ce qui conduira à d'autres contaminations et des abandons."

Elle ment, évidemment. La France est sur un espèce de pic prolongé depuis 1 mois. Et comme aucune précaution sérieuse n'a été mise en place, des dizaines de gens Covid+ se baladent dans le "village" olympique, ce qui conduira à d'autres contaminations et des abandons. https://t.co/CHRrocNVLz pic.twitter.com/zxBFK8y8QW — Maître Pandaï (@Panda31808732) July 25, 2024

Cette affirmation est fausse. C'est ce que nous apprend le dernier rapport de Santé publique France publié mercredi 24 juillet et qui concerne la semaine du 15 au 21 juillet. L'Agence précise que l'épidémie stagne à l'hôpital et augmente très légèrement à la ville. Aujourd'hui, Santé publique France ne calcule plus le taux d'incidence ou le nombre de contaminations parce que les Français se dépistent beaucoup moins et utilisent souvent des autotests, leurs résultats ne sont donc pas comptabilisés.

Actes médicaux, résultat des tests et analyse des eaux usées

En revanche, Santé publique France communique d'autres indicteurs. Le premier, les indicateurs "syndromiques", regroupe les actes médicaux qui sont pratiqués pour cause de Covid en France : les appels à SOS médecins, les passages aux urgences et les hospitalisations. Entre la semaine du 8 et la semaine du 15 juillet, Santé publique France ne constate aucune augmentation des passages aux urgences et hospitalisations pour Covid et une très légère augmentation des appels à SOS médecins : + 0,2 point.

Autre indicateur que surveille l'agence de santé, les indicateurs "virologiques" : les résultats des tests. Là encore, le rapport fait état d'une très légère hausse des tests positifs en ville : + 0,2 point, tandis que ceux pratiqués à l'hôpital stagnent. Enfin, Santé publique France surveille aussi les eaux usées. On peut en effet détecter la présence du Covid dans les selles humaines et donc dans les eaux sales de notre réseau. Cela permet de garder un œil sur l'évolution de l'épidémie même si les Français se font moins dépister. Entre la semaine du 8 et la semaine du 15 juillet, la détection du Covid dans les eaux usées est en baisse : -5,3%. On le voit, on est bien loin d'un pic prolongé.