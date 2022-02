La France affiche-t-elle un taux d'emploi des jeunes dix points inférieur à la moyenne de l'OCDE, comme l'affirme Marine le Pen ?

Le vrai du faux Antoine Krempf, Joanna Yakin, Emilie Gautreau, Thomas Pontillon et Gérald Roux Du lundi au vendredi à 6h11, 7h34, 9h35, 11h36 et 22h32

"Moi ce que je vois c'est qu'il y a un taux d'activité des jeunes dix points inférieur à la moyenne de l'OCDE", s'est insurgée la candidate du Rassemblement national à la présidentielle, Marine le Pen, interrogée dimanche 20 février, sur France Inter.

Au 3e trimestre 2021, la France affichait un taux d'emploi de 32,8% chez les jeunes de 15 à 24 ans, contre une moyenne à près de 42%. Marine le Pen a donc raison de dire que l'on est bien en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE (c'est-à-dire sur une quarantaine de pays développés). Si l'on se compare plus précisément aux autres pays européens, la France se rapproche un peu plus de la moyenne, mais on constate toujours d'impressionnants écarts avec nos voisins.

Si l'on veut se rassurer, il faut regarder le bas du tableau où l'on retrouve principalement les pays du sud de l'Europe avec de faibles taux d'emploi des jeunes. L'Italie et la Grèce sont à moins de 20%. C'est même un tout petit 14% en Grèce. La situation n'est pas terrible non plus en Espagne et au Portugal où le taux d'emploi des jeunes tourne autour de 22%.

L'Allemagne et la Scandinavie champions de l'emploi des jeunes

En haut du tableau, on trouve les Pays-Bas avec quasiment 74% de taux d'emploi chez les 15-24. Les pays nordiques affichent aussi de très bon taux. L'écart est aussi immense avec l'Allemagne dont le taux d'emploi des jeunes est à près de 49% chez les jeunes, soit presque 15 points de plus par rapport à la France.

Mais comme souvent, les comparaisons européennes sont à prendre avec des pincettes. Si l'on prend les Pays-Bas par exemple, certes ils ont un taux d'emploi des jeunes très élevé, mais ce sont aussi les champions du cumul emploi/étude. En 2015, 40% des jeunes Néerlandais travaillaient en même temps que leurs études, contre 15% des jeunes Français. Les Pays Bas sont aussi champions du temps partiel. En moyenne, les jeunes Néerlandais travaillent moins de 20 heures par semaine.