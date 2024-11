L'Assurance-maladie française est-elle le système de santé qui rembourse le mieux au monde ?

La ministre de la Santé Geneviève Darrieussecq a annoncé, lundi 18 novembre, que le taux de remboursement des médicaments par la Sécu baissera de 5% en 2025, afin de réaliser des économies, alors que les sénateurs commençaient à examiner le budget de la sécurité sociale 2025.

Maud Bregeon, la porte-parole du gouvernement, a défendu la mesure sur le plateau de TF1 le lendemain, mardi 19 novembre, en affirmant qu'il était "important de rappeler" que "l'Assurance-maladie reste le système, au monde, qui rembourse le mieux toutes dépenses confondues. Près de 80%". Vrai ou Faux ?

L'Assurance maladie française, septième du classement

En vérité, c'est faux, l'Assurance maladie française n'est pas celle qui rembourse le mieux au monde, bien que la France ait tout de même le système de santé le plus avantageux au monde. Ces deux affirmations semblent contradictoires, pourtant elles ne le sont pas. Explications.

L'Assurance-maladie rembourse en effet près de 80% des dépenses de santé en France, si on inclut le petit coup de pouce de l'État et des autorités locales qui compensent les dépenses des personnes les plus modestes. Il est possible de retrouver ce chiffre dans un rapport de la Drees, le service de statistiques du ministère de la Santé, publié en 2023, mais qui porte sur l'année 2021. Le prochain rapport qui portera sur l'année 2022 doit être publié à la fin du mois de novembre.

Néanmoins, elle se situe à la septième place du classement des pays de l'OCDE, qui ont un système d'assurance-maladie similaire, selon une comparaison internationale réalisée par la Drees. Après la République tchèque, le Luxembourg, la Croatie, Chypre, la Slovaquie, l'Allemagne et l'Autriche. Cependant, les écarts dans la tête de ce classement ne sont pas très grands. L'Assurance-maladie tchèque prend en charge plus de 85% des dépenses de santé des Tchèques, contre 80% environ pour l'Assurance-maladie française.

Le plus petit "reste à charge" des dépenses de santé

Malgré cela, le système de santé français est quand même le plus avantageux au monde, grâce au jeu des assurances privées, des complémentaires et des mutuelles. Celles-ci prennent en charge environ 11% des dépenses de santé du pays.

Au bout du compte, après soustraction de toutes ces prises en charges publiques et privées, les Français ne paient plus que 8,7% en moyenne de ce que coûtent réellement leurs médicaments et leurs consultations médicales. C'est ce que la Drees appelle le "reste à charge".

C'est de ce point de vue-là que le système de santé français est le plus avantageux au monde. En comparaison, les Américains paient 10% des dépenses de santé annuelle dans leur pays, les Allemands et les Britanniques plus de 12%. La moyenne européenne se situe à quasiment 15%.