Guerre en Ukraine : la vidéo montrant prétendument l'explosion du barrage de Kakhovka date de novembre 2022

Des images prétendant montrer l'explosion d'un pont en Ukraine sont très relayées sur les réseaux sociaux, mais en réalité elles ne montrent pas ce qui a provoqué l'effondrement du barrage mardi 6 juin.

C'est une vidéo qui tourne depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, toujours accompagnée d'un message disant qu'il s'agit du moment où le barrage de Kakhovka a été atteint par des frappes et a explosé, dans la nuit de lundi 5 à mardi 6 juin. Les images en noir et blanc, filmée depuis la caméra de vidéosurveillance de la centrale hydroélectrique du site, a même été relayée par plusieurs médias français, comme le Huffington Post, BFMTV et France 2, avant qu'ils ne suppriment leurs publications. Car si la vidéo est bien réelle, elle ne date pas de cette semaine.

Des explosions datant de novembre 2022

Si on la recherche dans les archives d'internet, on la retrouve en novembre dernier, publiée notamment par le site d'information russe Izvestia sur son compte Telegram et par plusieurs internautes, comme l'a remarqué le compte Twitter d'enquêtes cartographiques Geoconfirmed.

Les images montrent en réalité des explosions qui ont touché ce même barrage le 11 novembre 2022, juste après le retrait des forces russes de Kherson. Le satellite Maxar avait pu photographier les dégâts causés sur la partie nord du pont juste après et plusieurs médias, dont l'agence Reuters, s'en étaient fait l'écho.

New #satellite images (November 11, 2022, 10:25am local time) show significant damage to the Nova Kakhovka dam, near #Kherson, #Ukraine, with sections of the dam and sluice gates destroyed. https://t.co/msSBBI6h7h pic.twitter.com/yYkXOM1SIf — Maxar Technologies (@Maxar) November 11, 2022

Mais à ce moment-là, le barrage n'avait pas cédé, il tenait toujours. Par ailleurs, le barrage s'est effondré plutôt du côté sud, cette semaine, au niveau de la centrale hydroélectrique, comme le montrent de nombreuses images vérifiées.

Prudence face aux images

En novembre, les explosions n'avaient pas été revendiquées, Ukrainiens et Russes s'accusaient les uns les autres, comme ils le font à nouveau cette semaine, après l'effondrement du barrage, et comme c'est régulièrement arrivé depuis le début de la guerre, il y a près d'un an et demi.

L'utilisation de cette vidéo pour montrer ce qu'elle n'est pas, par des internautes qui eux-mêmes accusent tantôt l'Ukraine, tantôt la Russie, rappelle à quel point il s'agit aussi d'une guerre de communication et appelle à la plus grande vigilance face aux images qui circulent sur les réseaux sociaux.