La vidéo d'une vingtaine de secondes a été publiée le 9 octobre sur Twitter, quelques heures après le début de l'opération militaire turque contre une milice kurde dans le nord de la Syrie. On y voit une gigantesque banderole jaune placardée sur l'hôtel de Donald Trump à Las Vegas aux États-Unis. Elle porte ce message, signé Greenpeace : "Trump a trahi et tué les Kurdes". On y entend également des personnes scander "Pas mon président" et des insultes envers Donald Trump, accusé d'avoir implicitement donné son feu vert à l'offensive turque après l'annonce du retrait des soldats américains présents dans la zone.

Quatre heures après la publication de cette vidéo, la branche américaine de l'association Greenpeace a fermement réagi sur Twitter : "Nous voulons clarifier le fait qu'il s'agit d'une animation générée par ordinateur, qui n'est pas l'œuvre de Greenpeace."

We want to make clear that this is a computer generated animation and not executed by Greenpeace.

Ce démenti n'a pas l'air d'embarrasser l'auteur de la vidéo. Dans un nouveau message sur Twitter, il revendique avoir fabriqué ces images au nom du fait que la vidéo et son message sont devenus viraux : "Savoir si cette bannière a été installée physiquement ou créée sur l'ordinateur n'est pas pertinent. La déclaration est faite, l'indignation publique est réelle et le message est diffusé."

Whether that banner was physically or digitally put there is irrelevant - the statement is MADE, the public outrage is REAL and the message is spread.



If you're following me, I'd think you'd already understand that.