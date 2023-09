Giorgia Meloni et Viktor Orban régularisent-ils des sans-papiers pour combler la pénurie de travailleurs ?

Le vrai ou faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h21, 7h34 et 10h21

En Italie et en Hongrie, l'extrême-droite a-t-elle recours à des travailleurs sans-papiers en parallèle de son discours anti-immigration ? Qu’en est-il ? La cellule "Vrai ou faux" de franceinfo vous éclaire.

Temps de lecture : 3 min

Depuis lundi 11 septembre, près de 11 000 migrants ont débarqué sur l'île de Lampedusa, en Italie. Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, demande à Emmanuel Macron de ne pas accueillir un seul migrant. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, a cherché à mettre les dirigeants de l'extrême-droite face à leurs contradictions : "Vous savez que madame Meloni est la première à parler de régularisations de sans-papiers. Monsieur Orban, qui est pourtant le grand défenseur de madame Le Pen, est le premier à régulariser des sans-papiers." Est-ce vrai ?

Giorgia Meloni et Viktor Orban ne sont peut être pas les premiers à le faire, mais c'est vrai qu'ils y ont recours aussi. Les deux pays, que ce soit l'Italie ou la Hongrie, accordent de plus en plus de titres de séjour pour permettre à des étrangers de venir travailler chez eux. Une sorte d'immigration choisie, et ce, malgré leur discours anti-immigration.

Une immigration choisie dans une liste de pays restreinte

En 2023, Rome avait prévu d'accorder près de 83 000 permis de travail à des étrangers. C'était 13 000 de plus que l'an dernier. Mais ce chiffre a été augmenté par Giorgia Meloni elle-même : la présidente du Conseil italien a signé un nouveau décret en juillet pour passer à près de 123 000 permis de travail pour des étrangers. Les décrets fixent les types de métiers en tension - l'hôtellerie, l'industrie alimentaire, la construction - et les nationalités des travailleurs - des Algériens, des Japonais, des Sénégalais comme des Guatémaltèques.

En Hongrie, c'est un peu le même processus, avec une immigration choisie plus restreinte, en provenance principalement d'Asie et d'Amérique du Sud. Le recours aux travailleurs étrangers s'est normalisé après l'arrivée du Covid il y a trois ans ; le Premier ministre hongrois Viktor Orban a signé un décret en 2021 qui permet aux étrangers d'obtenir un visa de travail en quelques semaines seulement. Résultat : le nombre de travailleurs étrangers extra-européens a augmenté de 14% en un an et les règles vont encore s'assouplir en novembre prochain. Ceux que les Hongrois appellent les "travailleurs invités" pourront obtenir un permis de travail encore plus facilement, sans avis officiel des autorités.