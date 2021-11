Est-ce que "la moitié des pays de la planète vaccinent les 5-11 ans", comme le dit le professeur Gilbert Deray ?

Le vrai du faux Antoine Krempf, Joanna Yakin, Emilie Gautreau, Thomas Pontillon et Gérald Roux Du lundi au vendredi à 6h11, 7h34, 9h35, 11h36 et 22h32

C'est une vidéo qui fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Le professeur Gilbert Deray, chef du service de néphrologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris a déclaré, durant l'émission C à vous sur France 5 : "À l'heure actuelle si vous prenez les pays qui vaccinent les 5-11 ans, c'est la moitié de la planète." Dit comme ça, c'est exagéré. Il y a encore peu de pays qui ont décidé de vacciner les enfants contre le Covid-19.

"Quand vous regardez les IRM cérébrales d’enfants qui font la Covid, ça ressemble à de l'Alzheimer. Moi, je n’ai pas envie que des enfants âgés de 5 à 11 ans aient des images qui ressemblent à de l’Alzheimer, ça c’est très clair. Il faut les vacciner."@GilbertDeray dans #CàVous. pic.twitter.com/cpgiXwetjS — C à vous (@cavousf5) November 23, 2021

Autant il y a beaucoup de pays qui ont adopté la vaccination des plus de 12 ans, comme la France, autant on retrouve assez peu de pays qui ont étendu le vaccin aux enfants plus jeunes. Parmi eux, il y a quand même des pays très peuplés comme la Chine, les États-Unis ou le Canada, mais cela reste assez récent. L'agence de presse Reuters a répertorié la liste des pays qui vaccinent en dessous de 12 ans : Israël, les Emirats arabes unis, l'Indonésie, le Cambodge, le Venezuela, la Colombie et Cuba. Mais a priori, pour l'instant c'est tout.

Taux d'incidence élévé chez les jeunes

Dans l'extrait qui tourne sur les réseaux sociaux, il y a une autre phrase qui a fait bondir les internautes, lorsque le médecin parle de "centaines d'enfants" qui vont en réanimation. C'est faux. Selon les données de Santé publique France, en ce moment 11 enfants de 0 à 9 ans sont hospitalisés en soins critiques pour du Covid. Même si on remonte le temps, au plus haut, en avril 2020, on n'a jamais dépassé une trentaine d'enfants hospitalisés en réa.

En revanche, le taux d'incidence chez les enfants est très élevé. Il est actuellement chez les 6-10 ans de 340 pour 100 000 habitants. C'est presque deux fois plus que le niveau national. D'après le dernier décompte de l'Éducation nationale, il y a près de 8 000 classes fermées. Le ministre de l'Éducation nationale a toutefois rappelé que l'année dernière au pic de l'épidémie, on avait gardé les écoles ouvertes alors que jusqu'à 12 000 classes avaient été fermées.