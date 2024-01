Est-ce que la Commission européenne a vraiment voulu interdire les boîtes à camembert ?

Le vrai ou faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h21, 7h34 et 10h21

À six mois des élections européennes, qui auront lieu en juin, le vrai ou faux passe au crible les croyances plus ou moins fondées autour de l'Union européenne. La Cellule Vrai ou Faux se penche notamment sur cette accusation récente : est-ce que l'UE veut la peau des boîtes à camembert ?

Vous avez peut-être vu passer cette histoire ces dernières semaines : l’Europe voudrait s'attaquer à nos boîtes de fromage ! Camembert, Pont-l'Évêque, ou encore le Mont d'Or... Leurs traditionnelles boîtes en bois seraient censées disparaître à cause d'une nouvelle réglementation européenne.

Est-ce que les boîtes à fromage sont vraiment menacées ? Non, c'est faux, elles ne vont pas disparaître. Cependant, la filière a bien fait d'en faire tout un fromage parce que Bruxelles était à deux doigts de les interdire. Pour comprendre, il faut remonter à l'origine de cette histoire, il y a un an, lorsque la Commission a proposé de réviser la législation sur les emballages avec pour objectif de produire moins de déchets, alors que chaque citoyen européen jette en moyenne 180 kilos d'emballage par an.

Un amendement qui épargne certains emballages

Bruxelles, avec cette nouvelle législation, veut notamment imposer que d'ici 2030 tous les emballages soient recyclables et aussi vraiment recyclés. Cela signifie qu’il existe des filières de recyclage pour tous les emballages. Ce qui était principalement visé, c’est le plastique, le papier et le carton mais cette future législation englobait aussi -de fait- d'autres types d'emballages plus spécifiques comme ceux en bois des boîtes de camembert, alors qu'il n'existe pas aujourd'hui de filière spécifique pour les recycler.

Mais depuis cette polémique, la Commission européenne a corrigé le tir. Pascal Canfin, eurodéputé français Renew et président de la Commission Environnement a reconnu qu'il y avait un problème. D'ailleurs, un amendement a été déposé et voté pour exclure les célèbres boîtes en bois des obligations de recyclage. Cela concerne non seulement les boîtes à fromage, mais aussi les bourriches d'huîtres et les barquettes de fraises qui ne seront donc pas concernés, à ce stade, par la future législation tant que Bruxelles n'aura pas examiné leur situation spécifique.