Décrochage scolaire : y-a-t-il moins de décrocheurs qu'il y a quatre ans, comme l'affirme Jean-Michel Blanquer ?

Le ministre de l'Éducation nationale affirme que le décrochage scolaire a baissé sous le quinquennat Macron, alors que la France était le mauvais élève de l'Europe il y a une dizaine d'années. La baisse du décrochage scolaire est en réalité enclenchée depuis une décennie et la France était loin d'être le pire élève il y a dix ans.

Le ministre de l'Éducation nationale Jean Michel Blanquer, interrogé mercredi 6 octobre sur BFM Business, s'est félicité des résultats de la France en matière de lutte contre le décrochage scolaire. "On était le mauvais élève de l'Europe il y a dix ans, nous sommes maintenant plutôt bon élève", a assuré le ministre. "Il y a des décrocheurs en France, mais il y en a moins qu'il y a quatre ans", a-t-il argumenté.

S'il a effectivement légèrement décliné pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron, le décrochage scolaire baisse en réalité depuis une dizaine d'années. La France n'a par ailleurs jamais vraiment été le plus mauvais élève de l'Europe en la matière, les pays du sud de l'Europe affichaient déjà des taux bien plus mauvais il y a dix ans.

Le décrochage scolaire a baissé d'un point depuis 2017

Il existe plusieurs indicateurs pour évaluer le niveau de décrochage scolaire en France, comme l'explique un rapport du Cnesco (Conseil national d'évaluation du système scolaire). L'indicateur pris en compte par l'Europe pour une comparaison entre les pays correspond au taux de sortants précoces du système scolaire. "L'indicateur "sorties précoces" mesure la proportion de jeunes de 18-24 ans qui n'étudient plus et n'ont pas terminé avec succès l'enseignement secondaire supérieur et qui n'ont pas suivi de formation au cours des quatres semaines", indique l'INSEE.

Ce taux a effectivement légèrement baissé depuis 2017. Selon la dernière enquête emploi de l'Insee, le pourcentage de décrocheurs est passé de 8,9% à 8% en 2020.

Sorties précoces du système scolaire chez les 18-24 ans. (INSEE)

Une baisse enclenchée depuis dix ans

La baisse du décrochage scolaire en France n'a toutefois pas débuté avec l'arrivée de Jean-Michel Blanquer au ministère de l'Éducation nationale. Cela fait une dizaine d'années que cette baisse est enclenchée (comme le montre d'ailleurs également le graphique de l'INSEE ci-dessus), notamment parce que la France s'est engagée en 2011 à atteindre l'objectif européen de passer sous les 10% de décrochage à l'échelle de l'UE. Pour y arriver la France avait un objectif personnel de descendre à 9,5% en 2020. Cette mission a été remplie.

Espagne, Portugal, Malte, plus mauvais élèves il y a dix ans

Il y a dix ans, la France n'était pas le mauvais élève de l'Europe contrairement à ce que dit Jean-Michel Blanquer. Il y a dix ans, les plus mauvais élèves étaient principalement des pays du sud de l'Europe comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie ou encore Malte avec des taux de décrochage qui tournaient autour de 20 à 30%.



La France, elle, avec un taux de 11% était déjà en-dessous de la moyenne européenne, à l'époque établie entre 13 et 14% selon les sources.