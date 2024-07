Crash du vol MH17 : est-ce vrai qu'il n'y a pas eu d'enquête internationale et que la Russie n'était pas impliquée ?

La déclaration a fait réagir aux Pays-Bas, dix ans après le crash du vol MH17 qui a tué 298 personnes le 17 juillet 2014. L'ambassade russe aux Pays-Bas a publié un communiqué (en anglais) mercredi 17 juillet, terminé par ces mots : "Nous déclarons que la Fédération de Russie n'était pas impliquée (…). Toute affirmation disant le contraire est fausse". L'ambassade dit regretter que la "politisation" de l'affaire ait empêché de conduire une enquête internationale véritablement indépendante.

