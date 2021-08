Covid-19 : l'Afrique ne compte-t-elle que "2% de vaccinés", comme l'affirme Philippe Juvin ?

Le ministre de la Santé du Sénégal se fait vacciner à Dakar le 23 février 2021 (SEYLLOU / AFP)

Dans les prochaines semaines, 18 millions de Français seront éligibles à une 3e dose de vaccin contre le Covid-19. Ce rappel va concerner les résidents d'Ehpad, les plus de 65 ans et les personnes qui ont des comordibités. Une liste peut-être trop longue selon Philippe Juvin. Le chef des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris et candidat à la primaire de la droite a alerté lundi 30 août sur Cnews sur les inégalités vaccinales dans le monde. Il a notamment pris cet exemple : "Vous avez moins de 2% de personnes vaccinées en Afrique. Tant que l'Afrique ne sera pas vaccinée, l'Afrique est une usine à variants." Une affirmation vraie, la cellule Vrai du Faux vous explique.

L'Afrique reste très peu vaccinée

Selon les chiffres compilés par le site Our World in data, seulement 2,6% de la population africaine a été totalement vaccinée. C'est dix fois moins que la moyenne mondiale. C'est très loin des chiffres que l'on retrouve dans les autres continents. Par exemple, l'Asie et l'Amérique du Sud ont vacciné un tiers de leur population, 42% pour l'Amérique du Nord et presque une personne sur deux pour l'Europe, qui est donc le continent où l'on a le plus vacciné.

Au sein même du continent africain, la situation est contrastée. Les Seychelles et l'Île Maurice, très tournés vers le tourisme, sont les seuls à avoir vacciné une majorité de leur population. Le Maroc est aussi avancé, avec presque 40% de vaccinés, mais l'écrasante majorité des pays n'atteignent pas la barre des 10%, qui était pourtant l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé, avant l'été.

Les livraisons traînent

Comment peut-on expliquer un tel retard ? Il y a une défiance vis-à-vis des vaccins dans certaines régions, mais il y a surtout des difficultés d'approvisionnement. Seulement 40 millions de doses ont été distribués à l'Afrique via le dispositif Covax. La France a promis lundi 30 août dix millions de doses supplémentaires mais les livraisons ont tendance à traîner. Par exemple, le Congo a reçu ses premières doses seulement en début de semaine.

Un nouveau mécanisme financier, en lien avec la Banque mondiale, a été récemment mis en place pour accélérer les livraisons. L’objectif est d'atteindre 40% de vaccinés en Afrique d'ici la fin de l'année.