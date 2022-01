Covid-19 : est-il vrai que 40% des non-vaccinés "n'ont pas accès aux vaccins", comme le disent plusieurs candidats à la présidentielle ?

Quel est le profil des quelques cinq millions de non-vaccinés contre le Covid-19 ? Depuis plusieurs jours, des responsables politiques citent un chiffre en particulier. La dernière en date, c'est Christiane Taubira, mardi 18 janvier sur France Inter : "Ce qui me pose problème ce sont, ce que dit l'Inserm, les 40% de personnes non vaccinées qui n'ont pas accès aux vaccins." Christiane Taubira n'est pas la seule candidate à la présidentielle à donner ce chiffre. Jean-Luc Mélenchon lui aussi l'a cité, tout comme plusieurs élus insoumis. Sauf que l'Inserm n'a jamais publié précisément ce chiffre.

#vaccination : il faut convaincre et non contraindre. L'Inserm nous dit que 40% des gens non vaccinés sont éloignés des politiques publiques. Il faut des moyens supplémentaires sur la politique de l'aller-vers pour répondre à la crise du #COVID19 . #AuditionPublique pic.twitter.com/XPChfy7cdf

Vous pouvez chercher dans toutes les études de l'Inserm, aucune n'avance un tel chiffre. La seule publication récente qui évoque le profil des non-vaccinés est une note de six pages qui s'intéresse aussi à la vaccination des enfants et à l'application Tous Anti-covid.

À la toute fin de cette note, il y a un court paragraphe intitulé "Qui ne veut toujours pas se faire vacciner ?" On peut y lire notamment que "l'accès aux soins et les ressources semblent déterminantes", mais le chiffre de 40% n'apparaît jamais.

Pour bien comprendre, franceinfo a appelé le chercheur à l'origine de cette note. Jérémy Ward nous a expliqué que ces personnes éloignées du système de soins sont essentiellement des personnes âgées isolées, des immigrés qui parlent mal le français ou encore des SDF. Il nous a surtout confirmé que ce chiffre de 40%, il ne l'a pas écrit. Mais il l'a dit lors d'une interview pour donner "un ordre de grandeur".

"C'est une évaluation à la louche. On sait que c'est une grosse minorité et une grosse minorité c'est à peu près entre 25 et 40%. Mais ce chiffre n'existe pas, et il ne peut pas exister car les données ne sont pas disponibles."