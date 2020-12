Covid-19 : comment le pangolin est passé de suspect numéro 1 à présumé innocent

Un pangolin pris en photo au Vietnam. (MANAN VATSYAYANA / AFP)

Les chauves-souris ont été rapidement pointées du doigt sur l'origine du Covid-19. Mais pour que le coronavirus soit "compatible" avec l'Homme, les scienfitiques estiment qu'il a fallu un autre animal, un hôte intermédiaire qui cotoîe régulièrement des humains, notamment sur les marchés asiatiques. Et voilà comment le pangolin est devenu le suspect numéro 1.

Ce sont des chercheurs chinois qui ont en premier avancé cette hypothèse du pangolin. "C'était une hypothèse car effectivement, il avait une caractéristique moléculaire qui pouvait faire penser qu'il avait la 'serrure d'entrée' que l'on retrouve chez l'Homme", explique à franceinfo Éric Delaporte, directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement, et spécialistes des maladies infectieuse.

Mais depuis, les scientifiques ont continué d'étudier ce virus et on finalement écarté la responsabilité du pangolin dans la transmission du coronavirus aux humains. "On note que le taux d’identité entre les séquences de SARS-CoV-2 et celles issues du pangolin n’atteint que 90,3 %, ce qui est bien inférieur aux taux habituellement observés entre les souches infectant l’humain et celles infectant l’hôte intermédiaire", explique le virologue Étienne Decroly dans une interview au journal du CNRS.