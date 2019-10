Cette photo a été partagée des dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. D'après les internautes, il s'agit de la ministre de la Santé des Pays-Bas, qui travaillerait aussi comme agent de nettoyage. C'est faux, nous vous expliquons comment nous l'avons vérifié.

Des cheveux blonds, un uniforme orange fluo, des gants de protection qui tirent une grosse poubelle noire : c'est le décor d'une fausse information qui a voyagé dans le monde entier. Rien qu'en Espagne, cette photo a été partagée 35 000 fois sur Facebook. Elle est censée représenter la ministre de la Santé des Pays-Bas. D'après les internautes, elle travaillerait deux heures par jour comme agent de nettoyage avant de se rendre au bureau. L'histoire est belle, mais elle est fausse. La Cellule Vrai du Faux vous explique comment elle l'a vérifié.

Cette fausse information a été partagée plus de 35 000 fois en Espagne. (Capture d'écran Facebook)

Des détails intrigants

Une simple observation permet de remarquer deux détails. D'abord, la présence du logo "BSR" sur la poubelle. Une recherche en anglais sur Google image ("BSR trash", "poubelle BSR") conduit à une foultitude d'images de poubelles orange portant le même logo. La plupart des articles font référence à Berlin. Une seconde recherche ("BSR Berlin") nous mène au site de la société de collecte des déchets de Berlin. On y retrouve le logo présent sur la poubelle de la photo partagée sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une preuve, mais le début d'une piste.

Le deuxième détail intrigant sur cette photo est la présence, à l'arrière-plan, de nombreux appareils photo, suggérant qu'il s'agit d'un événement auquel la presse a été conviée.

Aucune femme ministre de la Santé aux Pays-Bas

La première étape consiste à vérifier qui occupe le poste de ministre de la Santé aux Pays-Bas. Une recherche sur le site de l'ambassade de France aux Pays-Bas, mis à jour le 16 septembre 2019, permet de découvrir que le ministre de la Santé est en fait un certain Hugo de Jonge. Son visage est visible sur le site du gouvernement néerlandais.

Une photo vieille de plusieurs mois

La photo de la prétendue ministre néerlandaise a été publiée plusieurs fois ces dernières semaines, en Espagne, au Cameroun en Irak ou encore en France. Mais elle est en fait bien plus ancienne. Une rapide recherche inversée grâce à l'outil TinEye permet de voir qu'elle a été publiée pour la première fois le 8 mars 2019.

L'outil recherche inversée permet de retrouver les précédentes publications de la même photo. (Capture d'écran)

Le premier lien est expiré, mais le second renvoie à un article publié sur un site marocain le 29 mars. Cet article raconte une toute autre histoire que celle partagée par les internautes, comme en témoigne son titre, traduit en français : "Pour la journée des droits des femmes, une ministre allemande participe au nettoyage des ordures." Un problème demeure : la source de la photo n'est pas indiquée. On ne sait toujours pas précisément quand, où et par qui elle a été prise.

Une photo prise à Berlin lors d'une opération de communication

Une seconde recherche inversée, cette fois sur Google, permet de trouver la même photo publiée cette fois sur un site d'information allemand. Là encore, l'article raconte qu'il s'agit de la ministre allemande de la Famille, Franziska Giffey. D'après le journaliste, "elle a revêtu l'uniforme orange des agents de nettoyage de Berlin à l'occasion du 8 mars", journée internationale des droits des femmes. Elle voulait "éliminer les stéréotypes" et "montrer que les femmes peuvent tout faire : PDG, ingénieur, expert en informatique et éboueur".

Cette fois, la source de la photo est présente dans la légende : le photographe s'appelle Fabrizio Bensch, il travaille pour l'agence Reuters. Une recherche sur le site de Reuters permet de retrouver sa série de clichés. La légende confirme qu'il s'agit bien de Franziska Giffey, photographiée à Berlin le 7 mars. Elle "ramasse des poubelles dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes".

Le photographe Fabrizio Bensch a pris une série de photos de Franziska Giffey le 7 mars pour l'agence Reuters. (Capture d'écran)

Une ministre a donc bien participé au ramassage des déchets. Mais il s'agit de la ministre allemande de la Famille, non pas d'une prétendue ministre de la Santé des Pays-Bas. C'était une opération de communication à l'occasion du 8 mars, non pas d'une activité quotidienne comme le prétendaient les nombreux internautes qui ont partagé cette fausse information. Un communiqué de presse sur le site du gouvernement allemand en témoigne.