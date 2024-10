Budget 2025 : la dette des collectivités ne représente-t-elle que 8% de la dette publique ?

Du lundi au vendredi à 5h55 et 7h34.

Le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, refuse que les collectivités participent à l'effort budgétaire en 2025, car c'est l'État qui est le plus endetté.

Bercy a demandé aux collectivités locales de participer à l'effort budgétaire pour réduire les dépenses publiques en 2025 et de réussir à dégager cinq milliards d'euros. "Une fois de plus, l'État demande aux autres d'assumer ses propres turpitudes, dénonce David Lisnard, le président de l'Association des maires de France, mercredi 9 octobre, dans le 8h30 de franceinfo. Et ça, ce n'est pas acceptable.".

David Lisnard a aussi rappelé que "92% de la dette en France, c'est l'État et les comptes sociaux. Les collectivités territoriales ne représentent plus que 8% de la dette et ce n'est qu'une dette d'investissement".

Le poids de la dette des collectivités locales en baisse...

David Lisnard a raison. La dette des communes, des départements, des régions ne représente que 8% de la dette publique globale, qui rassemble à la fois les dettes des collectivités, de l'État, de la Sécurité sociale et d'autres administrations centrales. La dette des administrations publiques locales – qui sont en grande partie des collectivités – était de 245 milliards d'euros en 2022, sur un total de 2 950 milliards d'euros de dette publique, selon les séries longues des Comptes nationaux de l'Insee.

Et comme David Lisnard le mentionne, le poids de cette dette des collectivités locales n'a fait que baisser ces dernières décennies. Il était de plus de 30% au début des années 80, contre 8% à présent.

... mais la dette des collectivités augmente

Pourtant, cette dette des communes, des départements, des régions, a aussi augmenté. Elle a été multipliée par dix entre 1978 et 2022. Cette hausse a été moins rapide que la hausse de la dette publique en général, qui a été multipliée par 40 sur la même période. La hausse de la dette publique est clairement due à la hausse de la dette de l'État, qui a été multipliée par 50 en 45 ans.

On peut noter également que le taux d'endettement des collectivités a baissé depuis une trentaine d'années, passant de 96% à 70%. C'est-à-dire que la dette des collectivités locales pèse aussi moins lourd dans leur budget, si on la rapporte à leurs recettes.

Les collectivités territoriales s'endettent pour investir

Le président de l'Association des maires de France dit vrai aussi quand il affirme que ce "n'est qu'une dette investissement". Les communes, les départements, les régions n'ont pas le droit, légalement, de contracter des emprunts pour financer leur fonctionnement, contrairement à l'État.

Ces collectivités investissent beaucoup. Elles sont le premier investisseur public car leurs investissements ont représenté 58% de la totalité des investissements publics en 2022, selon l'Inspection générale des finances. Cet endettement permet aux collectivités locales d'avoir un levier pour investir rapidement dans la transition écologique, par exemple, ou pour acheter de nouveaux équipements scolaires, d'investir dans les transports ou la voirie.