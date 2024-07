Bill Gates et vaccin contre la polio : Gims véhicule à nouveau de fausses informations

Le vrai ou faux Joanna Yakin, Thomas Pontillon, Gérald Roux et Emilie Gautreau Du lundi au vendredi à 6h21, 7h34 et 10h21

C'est une interview qui a été regardée plus de deux millions de fois, à l'heure de la rédaction de cette chronique. Le rappeur Gims, assis à l'avant de la voiture de Loris Giuliano, répond à ses questions le temps d'une petite balade. À la septième minute, il revient avec emphase et moult exagérations sur sa rencontre avec Bill Gates en décembre 2023. Le rappeur assure que le fondateur de Microsoft a voulu faire de lui l'égérie d'une campagne de vaccination contre la poliomyélite dans son pays, le Congo.

"Je comprends qu'il veut m'utiliser pour vacciner une flopée de monde au Congo", explique-t-il. "J'ai vu les ténèbres", ajoute le rappeur, en évoquant des "bails" de Bill Gates : "Je savais qu'il était en mode casserole et tout, mais en vérité j'ai vu d'autres articles qui sont sortis, il a fait telle expérience là-bas, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux." Gims raconte qu'une forte somme d'argent lui a été proposée mais qu'il a refusé pour ne pas menacer la santé de tout un pays. Conclusion : "Il n'y a personne qui est vacciné au Congo."

Des Congolais sont bien vaccinés contre la polio

Gims dit beaucoup de choses dans cette interview, dont certaines sont invérifiables, mais il importe d'abord de souligner que ce qu'il dit sur l'état de la vaccination au Congo est faux. Plusieurs campagnes de vaccinations ont eu lieu dans le pays, même sans l'aide du rappeur, dont une de grande envergure l'été dernier à l'initiative du gouvernement de la République démocratique du Congo. L'ambition était de vacciner par voie orale plus de 23 millions d'enfants notamment dans des zones reculées et difficiles à atteindre. Campagne réalisée en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Unicef, et avec l'appui financier de la Fondation Bill et Melinda Gates, engagée notamment dans la lutte pour l'éradication de ce virus en Afrique.

La vaccination est la seule façon de lutter contre cette maladie paralysante qui s'en prend principalement aux membres inférieurs mais qui peut aussi paralyser les muscles respiratoires et provoquer la mort.

Des théories antivax et anti-Bill Gates avec une résonnance puissante en Afrique

Ce qui est le plus frappant dans cette interview, c'est que le rappeur véhicule plusieurs théories complotistes, sans forcément les reprendre à son compte mais en leur donnant quand même de la lumière et sans jamais dire qu'elles sont fausses. Au mieux, il dit qu'il ne sait pas si c'est vrai ou faux.

Il mentionne, par exemple, des "expériences" que Bill Gates aurait faites en Afrique, ce qui reprend un thème bien connu des théories conspirationnistes autour de la vaccination et du fondateur de Microsoft, propagées à travers le monde dans les discours antivax pendant la pandémie de Covid-19. Le philanthrope était notamment accusé de vouloir nous implanter des puces 5G via les vaccins.

Ces accusations mensongères ont une résonnance particulière dans les pays africains où, il est vrai que, par le passé, des Occidentaux ont mené des expériences. Le Monde Afrique notait déjà, en mai 2020, à quel point les thèses conspirationnistes anti-Bill Gates résonnaient puissamment en Afrique, notamment en raison du souvenir de scandales médicaux. Des théories du complot que Bill Gates a lui-même trouvé "risibles" dans une interview exclusive à L'Express en septembre 2021.

Affaire Epstein et trafic sexuel d'enfants

Gims dit aussi qu'il s'avait que Bill Gates "était en mode casseroles", en évoquant sans plus de détails sa théorique implication dans l'affaire Epstein, du nom de Jeffrey Epstein, un milliardaire américain accusé d'avoir violé des adolescentes et d'avoir dirigé un réseau de prostitution international de mineures. Dans l'une des procédures judiciaires liées à cette affaire, une liste de noms de proches du milliardaire a été révélée. Plusieurs rumeurs disaient que Bill Gates y figurait, à tort : il n'a jamais été inquiété dans ce dossier. Par ailleurs, les personnes citées dans la liste ne sont pas nécessairement des complices de Jeffrey Epstein, certaines ne sont que des connaissances.

Cette affaire a permis d'alimenter les partisans de la théorie complotiste selon laquelle une élite occidentale, notamment américaine, serait impliquée dans un vaste réseau de trafic sexuel d'enfants.

Pas la première fois que Gims véhicule des théories conspirationnistes

Ce n'est pas la première fois que Gims flirte avec le conspirationnisme. En avril 2023 déjà, il avait provoqué la colère de nombreux égyptologues. Le rappeur avait assuré dans une autre interview que les pyramides d'Égypte étaient des "antennes électriques". Une fausse information connue sous le nom de la théorie des "anciens astronautes". C'est l'idée que les Égyptiens auraient reçu l'aide d'extraterrestres venus sur Terre pour apporter des savoirs inconnus de l'homme, ce qui leur aurait permis de construire les pyramides.

"Tout cela est farfelu de A à Z, rien n'est vrai !", avait alors vivement réagi le conservateur en chef au département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre, Christophe Barbotin, auprès du Vrai ou Faux junior de franceinfo.

Tout cela pourrait prêter à sourire si le rappeur n'avait pas une telle audience. À chaque fois qu'il véhicule de fausses informations, des millions de personnes les entendent, sans jamais aucune contradiction.