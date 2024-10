Attention à cette vidéo trompeuse, censée montrer une arnaque à la pompe à essence

La vidéo a déjà été vue près d'un million de fois sur X et plus de dix millions de fois sur TikTok et ses auteurs dénoncent une arnaque à la pompe à essence. Dans cette vidéo on voit une jeune femme à la pompe d'une station-service, pistolet à la main, elle verse de l'essence dans un récipient gradué. On constate qu'elle y verse un litre de carburant, seulement l'écran du distributeur d'essence indique 1,14 litre, autrement dit, 140 ml auraient été ajoutés et facturés en plus.

Les auteurs de cette vidéo dénoncent une arnaque. Plus tard, ils tournent même une seconde vidéo pour confirmer ce qu'ils dénoncent, cette fois, il y a 1,11 litre facturé pour un litre versé. La vidéo est "caricaturale" et manque de fiabilité dans la démonstration, dénonce l'un des organismes chargé de certifier les systèmes de mesures des pompes à essence en France.

Une marge d'erreur trop importante

La première chose qui ne va pas dans cette vidéo, c'est qu'il y a une certaine quantité d'essence qui est versée en dehors du récipient gradué utilisé par les auteurs. De plus, on ne voit à aucun moment l'écran de la pompe à essence avant que ne soit versé le carburant pour vérifier qu'il part bien de 0.

Ensuite d'un point de vue plus technique, nous avons contacté Émeric Morel, il est membre du LNE, le Laboratoire national de métrologie et d'essais et il est en charge du département certification instrumentation. L'une des missions du LNE est de certifier les systèmes de mesure des pompes à essence en France. Pour Émeric Morel, cette vidéo est "caricaturale" et n'est "pas fiable du tout". D'abord il explique que "le récipient utilisé n'est pas un instrument certifié par le LNE" et ensuite pour qu'un contrôle soit valable, il doit être réalisé "sur des quantités qui vont de 5 à 20 litres pour limiter la marge d'erreur". Sur un litre, cette marge d'erreur est bien trop importante.

Des contrôles réguliers et précis

Les pompes à essence sont contrôlées "au moins une fois par an" indique le LNE et elles font l'objet de multiples tests très précis. L'entreprise "Tokheim" fait partie de ces centres de contrôle certifiés par le LNE. Le responsable technique nous confirme que le matériel utilisé dans la vidéo ne convient pas. Ils utilisent, eux, "une jauge étalon" certifiée par le LNE et ils contrôlent le système de mesure des pompes à essence sur une jauge de 5 litres, puis de 20 litres. Si le contrôle est probant, ils apposent une vignette verte sur la pompe à essence avec la date de la certification.

En revanche, s'il y a le moindre problème, une vignette rouge est apposée et la pompe est mise à l'arrêt jusqu'à ce que le problème soit réglé. Le LNE nous indique que "la marge d'erreur acceptée est de 0,1%", autrement dit, sur un litre d'essence, cela représente un millilitre, on est loin des 140 ml dénoncés dans cette vidéo.