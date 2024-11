"À l’aube de notre histoire" : faut-il croire ce que raconte ce docu-série sur Netflix ?

L’écrivain et ancien journaliste Graham Hancock nous plonge dans le programme "À l’aube de notre histoire", présenté comme un documentaire. Le Britannique y développe ses théories sur une lointaine civilisation oubliée.

Top 10 des séries les plus regardées sur Netflix dès sa sortie, "À l’aube de notre histoire" revisite la préhistoire de l’humanité. Dans ce docu-série, Graham Hancock défend l’existence d’une civilisation avancée et mondialisée, disparue depuis 12 000 ans. Selon lui, cette civilisation aurait transmis son savoir aux plus anciennes.

Des théories mises en cause

L’ancien journaliste parcourt la planète et différents sites archéologiques, effectuant des révélations appuyées par une réalisation efficace : musiques intrigantes, casting mondial, belles images et surtout des scientifiques interrogés à travers le monde. Cependant , ces derniers sont souvent controversés et leurs conclusions et résultats sont déjà mis en cause. "On est complètement dans la rêverie, on n’est pas du tout dans l’archéologie et pas du tout dans la science", estime Jean Loïc Le Quellec, anthropologue et préhistorien. Pourtant , la série est classée dans la catégorie documentaires sur Netflix.

