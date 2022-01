Covid-19 : non, il n'y a pas "seulement" 40% de non-vaccinés en réanimation en France

Alors que le nombre de contaminations et d'admissions en soins critiques continuent d'augmenter en France, une publication sur Twitter partagée plus de 4 000 fois montre un graphique censé représenter la part des entrées en réanimation en fonction du statut vaccinal des patients.

Sauf qu'il ne s'agit pas du bon graphique et que cette lecture des entrées en réanimation n'est pas représentative de l'efficacité du vaccin sur les formes graves dûes au Covid-19. On vous explique.

Un graphique montrant les décès liés au Covid-19

Selon cet internaute,il n'y avait que 40% de non-vaccinés en réanimation en décembre 2021, graphique à l'appui. C'est faux. (CAPTURE ECRAN TWITTER)



L'auteur de ce tweet accompagne ce graphique, censé montrer la part des non-vaccinés en réanimation, de ce commentaire : "Olivier Véran martèle partout qu'il y a 90% de non-vaccinés en réa. En fait, de non-vaccinés réels, il y en a 40%. Mais pour le ministre, si vous avez deux doses, vous n'êtes pas vacciné. Génial comme astuce, non ?"

Ce graphique vient du site de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (la Drees). Nous avons consulté leurs données du mois de décembre et nous avons bien retrouvé ce graphique, sauf qu'il correspond au nombre de décès de patients hospitalisés en fonction de leur statut vaccinal et non au nombre d'entrées en réanimation. La Drees ne donne pas les chiffres d'entrées en réanimation, mais ceux des entrées en soins critiques : cela concerne donc les services de réanimation, mais aussi les soins intensifs et les surveillances continues. Selon leurs chiffres bruts, les non-vaccinés représentent 55,8% des entrées en soins critiques en décembre 2021.

Concernant les entrées en réanimation, précisément, il faut regarder les différentes enquêtes récentes menées sur des échantillons d'hôpitaux. Il y aurait donc actuellement en France entre 70 et 90% de non-vaccinés dans les services de réanimation. Par exemple, selon la Société française d'anesthésie et de réanimation (SFAR), dans sa récente enquête flash menée dans 165 services de réanimation répartis partout en France, les services de réanimations étaient occupés par 80% de patients non-vaccinés ou avec un schéma incomplet.

Attention aux données de la Drees qui continuent d'être mal interprétées

Comme nous l'expliquions dans un article en novembre 2021, voire plus de vaccinés que de non-vaccinés hospitalisés ou même en soins critiques dans certains hôpitaux ne veut pas dire que la vaccination ne fonctionne pas. Les données de la Drees sont brutes et sont calculées par rapport à l'ensemble de la population éligible à la vaccination. Ainsi selon leurs données, en décembre 2021 il n'y avait "que" 56% de non-vaccinés en soins critiques ou encore "que" 46% d'entrées de patients non vaccinés en hospitalisation complète. Un écart surprenant par rapport aux chiffres des réanimations qui ressortent des différentes enquêtes menées dans les services de réanimation.

Cet écart s'explique par la différence importante entre les deux types de populations concernées : les vaccinés et les non-vaccinés. Il y a actuelement en France neuf fois plus de vaccinés que de non-vaccinés chez les 20 ans et plus. Voilà pourquoi les chiffres bruts de la Drees utilisés en valeur absolue sont biaisés et ne reflètent pas l'efficacité du vaccin contre les formes graves du Covid-19.

La Drees annoncait en novembre dernier qu'il y avait neuf fois plus d'entrées en soins critiques parmi les personnes non vaccinées que parmi celles qui sont complètement vaccinées, de 20 ans et plus. En effet, il y avait, entre le 25 et 31 octobre dernier, 29 personnes non vaccinées en soins critiques pour un million de personnes non vaccinées, contre trois personnes vaccinées pour un million de personnes complètement vaccinées.