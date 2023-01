Manger l'une des chips les plus piquantes au monde : le défi TikTok à ne surtout pas relever !

Cette semaine dans le "vrai du faux Junior", les élèves s'interrogent sur le "hot chip challenge", qui consiste à se filmer sur TikTok en train de manger l'une des chips les plus piquantes au monde.

Le "hot chip challenge" est un défi qui génère plusieurs dizaines de millions de vues sur le réseau social TikTok. Le challenge consiste à se filmer en train de manger une chips au goût extrêmement piquant. Elle est même présentée comme "la chips la plus piquante au monde".

Vous ne pouvez l'acheter que sur internet. Dans une boîte en forme de cercueil, vous trouvez un petit sachet avec une seule chips à l'intérieur qui est accompagnée d'un gant afin de la manipuler sans la toucher. Une fois en bouche les réactions sont généralement les mêmes : "Ça brûle", "Ne faites pas ça c'est horrible", "Je crois que je vais aller à l'hôpital" ou encore "J'ai du mal à respirer", peut-on entendre dans les vidéos TikTok de ceux qui ont tenté le challenge.

Melissa, alias Melparis75 sur Tiktok, compte près de 368 000 abonnés et elle a participé au "hot chip challenge". Elle nous raconte qu'au début elle ne sentait "pas grand-chose, mais que par la suite la douleur est venue d'un coup et c'était même au-delà du piquant, c'était au niveau de la langue, après la bouche et la gorge, ce qui faisait qu'elle n'arrivait plus à respirer." Par la suite, l'étudiante en école de commerce s'est sentie "patraque pendant deux jours." Melissa veut faire passer un message aux jeunes qui voudraient tenter le défi : "Ne faites jamais ce challenge, je n'ai pas tout filmé car j'étais très mal, mais j'ai cru mourir et j'ai même failli partir à l'hôpital."

Les élèves du collège André-Derain, à Chambourcy dans les Yvelines, s'interrogent sur cette chips, son contenu et les risques de la manger. On leur répond.

L'une des chips les plus piquantes au monde

Gaëtan se demande si "la chips du hot chip challenge est la plus puissante du monde" et Maxence s'interroge sur "la force piquante de cette chips qui atteindrait les deux millions sur l'échelle de Scoville" selon lui.

Etant donné que cette chips n'est pas commercialisée en France et qu'on ne peut l'acheter que sur internet, on en sait peu sur sa composition réelle. On sait qu'elle est principalement composée de farine de maïs, mais également de deux épices considérées parmi les plus piquantes au monde, le piment Carolina Reaper et Trinidad scorpion moruga. On peut donc considérer que cette chips doit bien faire partie des chips les plus piquantes au monde.

Sur la force des piments qui composent cette chips, on utilise l'unité de mesure correspondante, qui s'appelle l'échelle de Scoville. Le piment Carolina Reaper, souvent cité comme le plus piquant au monde, atteint au moins 1,6 million sur l'échelle de Scoville et dépasse parfois les deux millions. À titre de comparaison, le piment d'Espelette atteint en moyenne les 2 000 sur l'échelle de Scoville.

Oui, c'est dangereux pour l'organisme

Le docteur Magali Labadie, cheffe de service au centre antipoison et toxicologie au CHU de Bordeaux, explique que manger une chips aussi piquante présente plusieurs risques pour l'organisme. "D'abord un risque local, c'est-à-dire avoir une irritation et une sensation de brûlure intense." Ensuite "il peut y avoir des signes digestifs aussi, qui peuvent être quand même importants et quand on a des douleurs aussi intenses, cela peut aller jusqu'au malaise vagal."

Enfin le docteur Labadie nous explique, que dans le pire des cas, ces mélanges d'épices peuvent provoquer "des allergies, c'est classique et là, sur un phénomène allergique, ça pourrait être très grave car cela peut aller jusqu'au choc anaphylactique."

Pour conclure, le docteur Magali Labadie demande aux jeunes de ne pas participer à ce challenge dangereux pour leur santé et qui peut amener à de lourdes conséquences.