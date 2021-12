Les vaccinés, plus nombreux à l'hôpital que les non-vaccinés ? Existe-t-il une pilule anti-covid ? Les vaccins tuent-ils plus que le virus ? Le Vrai du Faux Junior

Cette semaine, dans Le Vrai du Faux Junior, le rendez-vous de vérification et décryptage de l’information réalisé avec des adolescents et leurs enseignants, les élèves ont repéré plusieurs informations sur le Covid-19 et sur les vaccins.

Alors que la France est en pleine cinquième vague épidémique de Covid-19, les élèves de première du lycée de l'Hautil à Jouy-le-Moutier (Val-d'Oise) s'interrogent sur les informations qui circulent sur le Covid-19 et sur les vaccins. Mathieu Molimard, chef de service de pharmacologie médicale au CHU de Bordeaux, répond à leurs questions.

Quand on aura 100% de vaccinés, il n'y aura que des vaccinés à l'hôpital

"Est-ce que c'est vrai qu'il y a plus de patients vaccinés que non-vaccinés à l'hôpital ?" se demande Anaïs.

C'est vrai et plus il y aura de personnes vaccinées, plus cet écart sera important. "Et quand on aura 100% de vaccinés, il n'y aura que des vaccinés à l'hôpital", ajoute Mathieu Molimard. Pour bien comprendre les chiffres des hospitalisations des vaccinés et non-vaccinés en France, il faut prendre des échantillons similaires, c'est-à-dire la part des non-vaccinés hospitalisés par rapport l'ensemble des non-vaccinés et idem pour les vaccinés.

Selon Mathieu Molimard, "aujourd'hui, les personnes non-vaccinées représentent environ 10% de la population éligible à la vaccination et dans le même temps, ils représentent 41% des hospitalisations, 50% des personnes en réanimation et 41% des décès." Donc au prorata de l'ensemble des non-vaccinés, ceux qui sont hospitalisés sont très largement sur-représentés par rapport aux patients vaccinés.

Non, les vaccins Pfizer et Moderna ne provoquent pas de décès

"Est-ce que c’est vrai que les moins de 45 ans ont plus de chance de mourir des effets secondaires du vaccin que du Covid-19 lui-même ?", nous demandent Keza et Taïna.

C'est faux. "Les vaccins à ARN messager, Pfizer et Moderna, n'ont provoqué aucun décès", rappelle Mathieu Molimard.

Le chef de service de pharmacologie médicale au CHU de Bordeaux précise néanmoins que "les vaccins à adénovirus, Astrazeneca et Janssen, qui ne sont plus utilisés pour les moins de 55 ans en première dose et qui ne sont plus utilisés du tout pour les doses de rappel, ont bien provoqué quelques rares cas de thromboses très atypiques", qui ont conduit à 13 décès sur les 8,8 millions d'injections réalisées.

Par contre, depuis le début de la pandémie, le Covid-19 a provoqué 120 000 décès.

Les risques liés au Covid et au "Covid long"

Tristan, Matthias, Marius et Chady se demandent "s'il est vrai que le covid fait baisser le QI plusieurs mois après l'avoir eu ?"

Pour Mathieu Molimard, "il a bien été décrit des baisses de QI de 2 à 7 points dans une publication, mais on ne sait pas si c'est transitoire, si c'est lié à la fatigue qui peut être prolongée après la maladie." Donc c'est un phénomène qui est surveillé. Par contre il y a d'autres effets du Covid-19 et du "Covid long" sur la santé, sur le long terme, qui sont bien connus : "comme les atteintes pulmonaires, ou encore les séquelles dues à la réanimation", relève Mathieu Molimard.

Toujours pas de traitement miracle contre le Covid

"Est-ce qu’il est vrai qu’il existe une pilule contre le Covid-19 ?" se demande Reagges.

Il y a deux antiviraux qui sont en cours d'enregistrement, mais selon Mathieu Molimard, "il ne faut pas s'attendre à des médicaments miracles". Selon le spécialiste en pharmacologie, "il n'y a pas encore tous les éléments pour juger de leur efficacité réelle, mais on connaît déjà une partie de leurs risques, comme de possibles malformations chez les fœtus ou encore des interactions avec d'autres médicaments."

Mathieu Molimard précise d'ailleurs que si ces antiviraux sont enregistrés, "ils seront réservés dans un premier temps aux patients les plus à risque". Le vaccin reste donc le moyen le plus efficace de se protéger contre le Covid-19.

"Le vaccin a un bénéfice extraordinaire pour excessivement peu de risques"

Pour terminer Mathieu Molimard avait un dernier message à adresser aux adolescents éligibles à la vaccination : "Ceux pour qui il resterait des doutes sur la vaccination, il n'y a aucun doute, les faits sont têtus. Le vaccin a un bénéfice extraordinaire pour excessivement peu de risques, en tout cas beaucoup moins de risques que la maladie. Et il ne faut pas écouter les discours anti-vax et aller se renseigner sur des sites fiables comme le site de la Société française de pharmacologie et de thérapeutique."