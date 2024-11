Le vrai ou faux junior répond aux questions sur le procès du RN et l'amende record infligée par la Russie à Google

Les élèves du vrai ou faux junior nous posent des questions sur le procès du RN et de Marine Le Pen et sur l'amende astronomique qu'a infligée la Russie à Google.

Est-ce vrai que la Russie a condamné Google à une amende record ? Est-ce que Marine Le Pen va aller en prison dans le cadre de son procès et de celui du RN ? Les élèves du collège Turgot à Denain nous interrogent et nous leur répondons avec les journalistes de franceinfo.

Une amende qui ne sera jamais payée

Kenzo a entendu "parler de l'amende Google de 20 milliards de millions de milliards de dollars et ça m'a interpellé parce que je trouve cette somme énorme" et Maely se demande "si c'est vrai, est-ce qu'ils vont vraiment payer et surtout pourquoi", enfin Kenzo demande "s'ils ne payent pas, qu'est-ce qui va se passer".

Sylvain Tronchet, correspondant de Radio France à Moscou en Russie répond que c'est vrai, le gouvernement russe a bien infligé une amende à 36 zéros à Google ! Une somme astronomique supérieure au PIB mondial ou même à la valeur boursière de Google. "Cette amende est surtout symbolique" précise Sylvain Tronchet "et Google ne la paiera jamais et ça, le gouvernement russe le sait parfaitement."

La guerre en Ukraine en toile de fond de cette amende

Maintenant pourquoi cette amende ? En premier lieu, parce que la Russie reproche à Google et en particulier à Youtube de diffuser des contenus qui vont à l’encontre du récit de la guerre en Ukraine qu'elle raconte depuis le début du conflit. Des vidéos qui racontent ce que fait l’armée russe en Ukraine et que Vladimir Poutine voudrait garder secret. Sylvain Tronchet précise que "le gouvernement interdit que l'on diffuse certaines informations, qui consistent à raconter le fait que des bombardements russes ont fait des morts civils, que des gens qui ont été bombardés dans leur logement, dans leur appartement par l'armée russe et ça, il est totalement interdit de le dire en Russie."

L'autre raison de cette amende, c'est que "la Russie reproche à Google, d’avoir supprimé sur YouTube la diffusion de chaînes de télévision russes, en particulier de la première chaîne de télévision russe qui s'appelle Pervy Canal, une chaîne gouvernementale qui est contrôlée par le gouvernement." Sylvain Tronchet explique que "YouTube et Google ont estimé, à raison, que cette chaîne relayait la propagande russe et un certain nombre de fausses informations, donc ils ont supprimé la diffusion sur YouTube de cette chaîne."

Enfin le correspondant à Moscou conclut que "le vrai message à comprendre derrière cette amende c'est 'Google, Youtube, ne revenez plus jamais en Russie, car si vous revenez, voilà ce qu'on vous obligera à payer.'"

Que risque Marine Le Pen dans le cadre de son procès et de celui du RN ?

Kellia nous interroge sur le procès du RN et de Marine Le Pen, car elle a entendu dire sur Tiktok "que Marine Le Pen allait prendre deux ans de prison ferme pour racisme."

Pierrick Bonno, journaliste au service politique de franceinfo qui a suivi une partie de ce procès répond à Kellia. Il lui dit que "non, ce procès, ce n'est pas du tout un procès pour racisme", il précise que le Rassemblement national de l'époque, donc le Front national et 24 autres prévenus, dont Marine Le Pen sont jugés "pour avoir détourné de l'argent public qui vient de l'Union européenne pour financer des activités et du personnel du parti politique en France."

Il faut savoir qu'un député européen, comme un député national, reçoit une enveloppe tous les mois pour pouvoir rembourser ses frais de mandat et pour pouvoir payer des collaborateurs.

Pierrick Bonno explique donc que ce qu'on reproche aujourd'hui à Marine Le Pen, "c'est d'avoir redirigé cet argent, non pas pour employer des gens qui travaillaient pour le Parlement européen et pour elle en tant que députée européenne, mais qui travaillaient en réalité pour le parti politique en France et ça, c'est illégal."

Marine Le Pen risque une peine de cinq ans d'inéligibilité

Que risque Marine Le Pen dans ce procès ? Selon Kellia "deux ans de prison ferme" et Sidahmed s'interrogent sur la réalité de cette peine, il a entendu dire que "Marine Le Pen pourrait aller en prison". Pierrick Bonno répond qu'il est peu probable "que Marine Le Pen aille en prison". Pourquoi ? Pierrick Bonno explique que "ce à quoi on assiste souvent, c'est que les hommes politiques et les femmes politiques ne vont pas en prison, on leur met un bracelet électronique éventuellement pour les empêcher, par exemple de quitter la France, mais en réalité deux ans de prison ferme pour un homme politique, ça ne veut pas dire qu'il va faire de la prison en général."

Et l'autre enjeu de ce procès, c'est que Marine Le Pen risque aussi une peine d'inéligibilité de cinq ans. Autrement dit, l'impossibilité pour elle de se présenter aux prochaines élections. On connaîtra le résultat de ce procès le 31 mars prochain.