"La Dark romance devrait être interdite aux moins de 18 ans" - Joyce Kitten répond aux questions du Vrai ou Faux Junior

Ces romans, qui mêlent passion amoureuse et violence, posent problème, car ils sont principalement lus par des adolescents. Les élèves du Vrai ou Faux Junior ont pu poser leurs questions à une autrice de Dark romance.

Les romans de Dark Romance, romance sombre en Français, racontent généralement l'histoire d'une femme séduite par un homme dominateur. Elle subit des violences physiques et psychologiques, ce qui ne l'empêche pas de tomber amoureuse. Les violences qui sont décrites dans ces livres relèvent généralement du harcèlement moral ou sexuel, de la relation toxique et parfois certaines Dark romance dépassent toutes les limites, entre séquestration, viole, torture et meurtre.

Destinés à un public adulte, en principe, ces romans sont principalement lus par des adolescents. Les élèves du collège Jules Ferry, à Saint-Genneviève-des-Bois, en Essonne nous racontent ce qu'ils pensent de la Dark romance.

Je trouve ça violent, au niveau du vocabulaire, ou même des violences physiques. C'est un peu toxique. C'est pas un amour normal. Manon, élève de 3ème du collège Jules Ferry

Une élève considère que ces romans décrivent des "relations toxiques", tandis qu'une autre estime qu'il faut être "bien accroché pour encaisser une histoire de viol". Ces adolescentes racontent aussi qu'elles peuvent "se sentir mal" après avoir lu l'un de ces livres, où les héroïnes sont souvent malmenées. L'une des élèves du collège Jules Ferry dit ne pas "pouvoir se détacher de la fiction", c'est pourquoi elle évite d'en lire.

"Je voulais être totalement libre dans mon choix d'histoire"

Les élèves du collège Jules Ferry ont pu poser leurs questions à Joyce Kitten, autrice de Dark romance. Elle a connu le succès avec Toxic, l’histoire d’une jeune femme qui devient l’esclave sexuelle d’un gang. Cette année, elle sort Borderline, une nouvelle Dark romance.

Chloé demande à Joyce Kitten "ce qui lui a donné envie d'écrire ce type de livre". L'autrice lui répond qu'elle "voulait être totalement libre dans son choix d'histoire et ne pas être limitée par le politiquement correct et la morale". Joyce Kitten explique que "dans une romance classique contemporaine, il faut rester dans des cadres de caractère ou de comportement" et elle voulait "être totalement libre pour créer des histoires assez atypiques."

Le problème de l'âge des fans de Dark romance

Joyce Kitten le reconnaît, il y a un problème avec l'âge des fans de Dark romance. Depuis Captive, la Dark romance de Sarah Rivens aux 19 millions de lectures cumulées sur Wattpad et aux 350 millions d'exemplaires vendus, il y a de plus en plus de jeunes adolescents qui lisent ces histoires. Célina demande à l'autrice de Toxic si selon elle, "la Dark romance donne une mauvaise image des relations amoureuses aux jeunes lecteurs".

"Oui clairement," reconnaît Joyce Kitten qui estime "que ça devrait rester sur un lectorat plus mature et que dans l'idéal, les Dark romance devraient être interdites aux moins de 18 ans". Elle-même en écrivant son premier roman, Toxic, ne s'attendait pas à voir un public aussi jeune la lire.

"La question du consentement sexuel"

Joyce Kitten reconnaît aussi que sa première Dark romance allait trop loin sur "certaines violences" et elle n'hésite pas à se remettre en question. Kamilia lui demande s'il y a "des choses qu'elle voudrait aborder ou dénoncer dans ses romans."

Joyce Kitten lui explique qu'elle aimerait "appliquer dans son livre la question du consentement sexuel, car elle a évolué et qu'elle aimerait mettre ces notions dans ses romans afin de dénoncer le manque de consentement."