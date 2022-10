L'Allemagne rouvre-t-elle ses usines à charbon ? New York menacé par la montée des eaux ?Un aérosol contre le réchauffement climatique existe-t-il ? Le Vrai du Faux Junior

L’Allemagne rouvre-t-elle ses usines à charbon ? Certaines villes seront-elles submergées par la montée des eaux d’ici 2050 ? Existe-t-il un aérosol capable de limiter le réchauffement climatique ? Les élèves du collège Jules Ferry, à Sainte-Geneviève-des-Bois dans l’Essonne nous interrogent et nous leur répondons avec Etienne Monin, grand reporter et spécialiste sur les questions de climat et d’environnement à franceinfo.

Oui l’Allemagne rouvre des usines à charbon, mais elle n’a pas le choix

Christina se demande "s’il est vrai que l’Allemagne rouvre des usines à charbon alors que c’est ultra-polluant"

Etienne Monin confirme d’abord que le charbon est "extrêmement polluant et qu’il dégage une grosse quantité de CO2, ce qui participe au réchauffement de la planète et donc par ricochet au dérèglement du climat". Pour autant, beaucoup de pays n’arrivent pas à diminuer l’utilisation de ce charbon, en 2021, on a encore augmenté l'utilisation du charbon de 6 % dans le monde. Les plus gros utilisateurs de cette énergie très polluante, sont "la Chine, l’Inde et les Etats-Unis" explique Etienne Monin qui confirme aussi que l’Allemagne "a renforcé sa production".

L’une des explications c’est "la guerre en Ukraine qui pose des problèmes sur l’approvisionnement en gaz en Allemagne" explique le spécialiste environnement de franceinfo, "mais aussi parce que l’Allemagne a décidé de sortir de l’énergie nucléaire pour 2030" seulement elle n’a pas les moyens de compenser entièrement sa consommation avec ses énergies renouvelables, ce qui l’oblige à reprendre sa production d’énergie par ses usines à charbon. Etienne Monin rappelle enfin que "la France relance cette année une centrale à charbon à Saint-Avold".

La montée des eaux menace les littoraux partout dans le monde

Shaimma a vu sur YouTube "que d’ici 2050, certaines villes comme New York seront inondées à cause des montées des eaux" et elle se demande si c’est vrai.

Etienne Monin confirme que c’est en "grande partie vrai, d’abord parce que New York est à côté de l'océan Pacifique et ensuite parce que plusieurs études confirment le fait que les New Yorkais auront de plus en plus les pieds dans l'eau". "Ça ne veut pas dire que ça sera permanent", tempère Etienne Monin, "mais ça veut dire que la menace s'accentue."

Le spécialiste environnement de franceinfo ajoute qu’ "une étude des chercheurs de l'Académie américaine des sciences a établi qu’entre 2030 et 2045, il y aura tous les cinq ans sans doute des crues qui vont atteindre des hauteurs phénoménales, on parle de plus de deux mètres." Par ailleurs, le rapport du GIEC, qui est le plus grand rassemblement de scientifiques, a établi que la montée du niveau de la mer atteindra quasiment un mètre d'ici 2100.

Etienne Monin explique que beaucoup d’endroits sont concernés par la montée des eaux, "partout où les villes sont construites à proximité de l’eau, donc aux Etats-Unis, avec New York ou encore Miami par exemple, mais il y a aussi d'autres villes en Chine, en Indonésie, comme à Jakarta qui va être déménagée." En effet le gouvernement a pris cette initiative face à la montée des eaux.

Oui certaines technologies peuvent modifier le climat

Leane a entendu dire "qu’il serait possible de contrer le réchauffement climatique, en refroidissant les glaciers en mettant un produit aérosol dans l’air" et elle se demande si c’est vrai.

Etienne Monin explique qu’il y a du vrai dans cette information. Il rappelle tout d’abord pourquoi c’est important de refroidir notre planète, "parce que la température de la Terre a augmenté d'un degré depuis la fin du XIXᵉ siècle, donc l'augmentation de la température crée des dérèglements climatiques." Face à cela, Etienne Monin explique qu’il y a une technique qui ça s'appelle "la géo-ingénierie et ça veut dire qu’on peut modifier le climat avec de la technologie."

Plusieurs techniques sont possibles, détaille le spécialiste environnement de franceinfo, comme "capter du CO2, ou encore faire pleuvoir, une technique apprécié par la Chine et on peut faire en sorte de limiter l'impact du soleil sur la température de la Terre." Les gaz à effet de serre étant renforcés par l’effet du soleil, en limitant l’exposition de la Terre au soleil, on lutte contre le dérèglement climatique.

Etienne Monin explique que "l’idée est d’envoyer de petits éléments de souffre ou de craie à 10 000 mètres d’altitude, dans la stratosphère, afin de reproduire l’impact de la fumée des volcans et ainsi créer un filtre, un effet miroir qui renverrait les rayons du soleil." C’est Bill Gates qui a financé ces travaux ce qui a découlé sur un projet, Scopex, qui n’a pas encore été expérimenté. D’ailleurs, explique Etienne Monin, "il faut dire que les chercheurs sont sceptiques par rapport à ça, car il y a des risques véritables de dérégler encore plus le climat et il faudrait faire ça en permanence, donc c'est un peu compliqué".