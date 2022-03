Est-ce vrai que la Chine aide la Russie dans la guerre en Ukraine ? Le Vrai du faux junior

Le Vrai du faux junior, c'est le rendez-vous de vérification et décryptage de l'information réalisé avec des collégiens et des lycéens. Ils ont à nouveau cette semaine beaucoup de questions sur la guerre en Ukraine, et notamment sur le rôle que joue la Chine dans ce conflit. Eric Biegala, grand reporter à la rédaction internationale de Radio France, leur répond.

Un soutien financier possible de la Chine à la Russie

"Comment la Chine est-elle entrée dans le conflit ?" demande Maxime. "Est-ce que la Chine aide financièrement la Russie dans cette guerre ?" ajoute Colas.

"Sur l'aide financière, répond Eric Biegala, c’est difficile à dire parce que les mouvements financiers sont forcément très discrets. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une pluie de sanctions qui a touché la Russie depuis son invasion de l'Ukraine. La Russie a semble-t-il demandé de l'aide à la Chine, notamment pour circonvenir, c'est-à-dire pour passer au travers de ces sanctions et notamment probablement des manières de faire des règlements internationaux, c'est-à-dire d'acheter ou de vendre des produits sans utiliser le dollar, sans utiliser l'euro, en utilisant peut être le yen. C'est possible. On n'en a absolument pas la preuve."

Le journaliste ajoute que la Chine est mal à l’aise avec la Russie, à la fois prête à la soutenir dans son opération, mais en même temps, très à cheval sur le maintien des frontières internationales.

Pas d'indices de livraison d'armes

La Chine n'a d'ailleurs ni condamné si soutenu l'invasion russe de l'Ukraine. Elle s'est abstenue lors du vote d'une résolution à l'ONU sur le sujet au début du conflit. Dans le même temps, elle est un partenaire fort de de la Russie. La Chine s'est par exemple opposée à ce que les Russes soient exclus du prochain sommet du G20, ce rassemblement des 20 pays les plus développés au monde.

Les Etats-Unis et l'Otan surveillent par ailleurs de près le fait qu'un soutien chinois ne prenne pas la forme de livraisons d'armes. Le secrétaire général délégué de l'Otan, Mircea Geoană, indiquait jeudi 24 mars sur franceinfo ne pas "avoir d'indice allant dans le sens" de la fourniture d'armes par la Chine à la Russie.

Pas de moyens de pression réels de la Chine sur les Européens

"Est-ce vrai que la Chine fait pression sur l'Europe pour la forcer à ne pas aller en guerre pour aider l'Ukraine ?" demande par ailleurs Lucas

"La Chine, lui répond Eric Biegala, a des relations un peu ambiguës avec l'Europe, parce que l'Europe, c'est aussi le client de la Chine. Donc en Europe, on achète beaucoup de choses faites en Chine ou faites avec des matériaux chinois. Et les pressions que la Chine peut faire sur l'Europe ne sont pas si importantes que ça et notamment, elles n'ont pas le poids suffisant pour décider des politiques de défense des pays européens et de l'Europe en général.

L'Europe, ajoute t-il, était assez divisée d'ailleurs pour ce qui était des politiques de défense et cette guerre en Ukraine a permis d'unir un peu tout le monde. "C'est une première, donc non, il n'y a pas véritablement de pressions chinoises qui sont faites sur l'Europe. En tout cas, pour essayer de freiner les ardeurs européennes en défense de l'Ukraine, ardeurs européennes qui ne sont pas militaires" mais passent plutôt à ce stade par l'accueil de millions de réfugiés.

Les pressions peuvent d'ailleurs aller en sens inverse, des Occidentaux sur la Chine. L'Otan a ainsi appelé la Chine à ne pas soutenir la Russie dans cette guerre en Ukraine. Le secrétaire général de l'Otan a également accusé la Chine de relayer de fausses informations diffusées par la Russie sur la guerre en Ukraine. La Chine a répondu que l'accuser de diffuser de fausses informations était en soi de la désinformation.

Non, l’Ukraine n'a pas attaqué le Donbass

"Est-ce que c’est vrai que l’Ukraine a un jour attaqué le Donbass ?" demande Cléo.



"Non, c’est faux", lui répond Eric Biegala. "C’est plutôt le Donbass qui a attaqué l’Ukraine, ou plutôt les Russes et ceux qu’on a appelé les pro-Russes qui se sont révoltés les armes à la main et qui ont tenté de sécuriser un petit territoire sur ces deux régions d’Ukraine que sont la région de Louhansk et la région de Donetsk. Ils ont partiellement réussi. Ils ont contrôlé militairement un tiers de ces deux régions. Ils y ont établi ce qu’ils appelaient des républiques indépendantes, qui n’avaient rien de républiques, qui étaient des régimes autoritaires et qui étaient armées et contrôlées par Moscou. Les premiers Premiers ministres de ces républiques étaient d’ailleurs des citoyens russes résidant normalement à Moscou et qui n’avaient rien à faire, qui n’avaient jamais vécu dans le Donbass. Donc c’est plutôt les Russes qui ont attaqué l’Ukraine dans le Donbass et qui ont pris une partie du territoire territoire avec pertes et fracas. C’est une guerre qui durait depuis 7 ou 8 ans et qui avait déjà fait à peu près 14 000 victimes".