Le sens de l'info. L'arbitre

Un carton jaune dans la main d'un arbitre. (JUAN MABROMATA / AFP)

Que ce soit dans le sport, en politique ou dans les affaires, le monde a besoin d’arbitres.Il est souvent difficile de se mettre d’accord, difficile de ne pas être partisan, et un personnage extérieur apporte à la fois une expertise et un avis indépendant.

Les deux marques de l’arbitre : l’indépendance et l’expertise

On l’a vu dans les affaires de Bernard Tapie, des arbitres ont été mis en cause. Dans les matchs sportifs, il n’y a que l’arbitre pour valider ou non les buts, les fautes, les écarts. L’honnêteté de l’arbitre est essentielle.

Michel Serres : "Ne dites plus : l'erreur est humaine ; mais dites à l'inverse : est humain qui fait des erreurs. Les bêtes et les plantes, grâce à leur instinct parfaitement programmé ne se trompent jamais. C'est en faisant faute que nous apprenons… Et que nous devenons des hommes. L'arbitre est souverain", conclut Michel Serres.

La Coupe du Monde de la FIFA 2018 en Russie du 14 juin au 15 juillet

"La Commission des arbitres de la FIFA a nommé 36 arbitres et 63 arbitres assistants issus de 46 pays différents pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018.

Les préparatifs pour la compétition ont débuté dès septembre 2014, non seulement pour les 32 équipes participantes, mais aussi pour les 53 trios d’arbitres FIFA du monde entier présélectionnés. Le choix du groupe final d’arbitres qui officieront en Russie a été effectué sur la base de leurs compétences, de leur personnalité, de la qualité de leur compréhension du football ainsi que de leur capacité à lire le jeu et appréhender les approches tactiques des équipes.

Au cours des trois années écoulées, des séminaires préparatoires ont été organisés pour les arbitres et arbitres assistants candidats, sur des thèmes aussi divers que le fair-play, la protection des joueurs, l’image du football, la cohérence et l’uniformité des décisions, la lecture technico-tactique du jeu et la compréhension des différentes mentalités des joueurs et des équipes.

Pendant la Coupe du Monde, tous les arbitres sélectionnés pourront occuper diverses fonctions : arbitre, arbitre assistant, quatrième arbitre, arbitre assistant de réserve ou encore arbitre assistant vidéo. »

- Extrait d’un communiqué de la Fédération Internationale de Football Association du 29 mars 2018

A lire, écouter, voir aussi

Assistance vidéo et arbitrage

Le Monde : "Tous arbitres"

Le foot : un des sports des plus populaires au monde

Rugby : arbitres et entraîneurs au service du jeu